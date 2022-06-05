LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Türkiye genelinde 1 milyon 236 bin öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sona erdi. LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "meb.gov.tr" adresinden yayımlandı. Sınav sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Haberler - NTV - Anadolu Ajansı - DHA 05.06.2022 - 14:18

LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 1

Milli Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 236 bin 313 öğrenciye yönelik hazırlık yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.

İŞTE LGS SORU VE YANITLARI 

LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 2

Öğrencilerin kendi okulunda girdiği sınav 09.30'da başladı. Öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 3

İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.

LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 4

İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.

LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 5

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 6

SONUÇLAR 30 HAZİRAN'DA BELLİ OLUYOR

Sınav sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 7

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. 2018'den beri uygulanan sınavın aynı formattaki uygulaması bu yıl da devam etti.

LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 8
LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 9
LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 10
LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 11
LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 12
LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 13
LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 14
LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 15
LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 16
LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 17
LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 18
LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 19
LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 20

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