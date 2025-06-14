LGS'ye girerken neler yasak? Yüzük, küpe, kolye takmak yasak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde yapılacak. Sınav, 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda gerçekleştirilecek. Sınava katılım gösterecek olan öğrenciler, yasak olan aksesuarları ve araçları merak ediyor. Peki, LGS'ye girerken neler yasak? Yüzük, küpe, kolye takmak yasak mı?

LGS'ye girerken neler yasak? Yüzük, küpe, kolye takmak yasak mı? - 1

MEB tarafından resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen, sosyal bilimler, Anadolu imam hatip liseleri ile proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına seçilmesi amacıyla yapılacak merkezî sınav; yurt içinde 973 sınav merkezindeki 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleştirilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

LGS'ye girerken neler yasak? Yüzük, küpe, kolye takmak yasak mı? - 2

KİMLİK BELGESİ ZORUNLU?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesiyle geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca öğrencilerin yanlarında en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, birer kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurması gerekecek.

LGS'ye girerken neler yasak? Yüzük, küpe, kolye takmak yasak mı? - 3

Daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sınav kitapçıklarını bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.

LGS'ye girerken neler yasak? Yüzük, küpe, kolye takmak yasak mı? - 4

LGS'YE GİRERKEN NELER YASAK?

MEB'den yapılan bilgilendirmeyle LGS'de yasak olan aksesuarlar ve araçlar paylaşıldı.

LGS'ye girerken neler yasak? Yüzük, küpe, kolye takmak yasak mı? - 5

Yapılan açıklamada; "Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. doküman, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Öğrencilerin bu araçlarla sınava alınmayacağı, sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavının tutanakla geçersiz sayılacağı hususunun mutlaka duyurulması gerekmektedir. Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir." denildi.

DAHA FAZLA GÖSTER