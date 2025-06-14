LGS'ye girerken neler yasak? Yüzük, küpe, kolye takmak yasak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde yapılacak. Sınav, 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda gerçekleştirilecek. Sınava katılım gösterecek olan öğrenciler, yasak olan aksesuarları ve araçları merak ediyor. Peki, LGS'ye girerken neler yasak? Yüzük, küpe, kolye takmak yasak mı?
MEB tarafından resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen, sosyal bilimler, Anadolu imam hatip liseleri ile proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına seçilmesi amacıyla yapılacak merkezî sınav; yurt içinde 973 sınav merkezindeki 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleştirilecek.