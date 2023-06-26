Lise diplomaları ne zaman verilecek? 2022-2023 eğitim yılı bitti

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlamıştı. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapıldı. Geçtiğimiz günlerde ise karneler alındı. Şimdi liselerden mezun olan öğrencilerin gözü diploma verilecek tarihlerde. Peki, lise diplomaları ne zaman verilecek?

Lise diplomaları ne zaman verilecek? 2022-2023 eğitim yılı bitti - 1

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 16 Haziran'da karne alarak yaz tatiline başladı. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde mezun olacak öğrenciler de lise diplomalarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. İşte, konuya dair detaylar...

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Lise diplomaları ne zaman verilecek? 2022-2023 eğitim yılı bitti - 2

LİSE MEZUNİYET DİPLOMALARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Lise mezuniyet belgesi için araştırmalara başlayan öğrenciler e-Devlet üzerinden belgelerine ulaşabilir.

e-devlet internet sitesinden T.C kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Ardından arama çubuğuna "lise mezuniyet belgesi" yazarak diploma bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

Sağ üst kısımda yer alan "Barkodlu Belge Oluştur" u tıklayarak belgenizi oluşturun ve çıktısını alarak gerekli makamlara ulaştırabilirsiniz.

Lise diplomaları ne zaman verilecek? 2022-2023 eğitim yılı bitti - 3

Kağıt baskı diplomaların teslimi, okulların iş durumu ve işleyiş planına göre her okula göre farklılık gösterebilir.

Bu konuda bilgi almak için ilgili okullarla iletişime geçilmesi gerekiyor.

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