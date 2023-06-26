Lise diplomaları ne zaman verilecek? 2022-2023 eğitim yılı bitti
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlamıştı. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapıldı. Geçtiğimiz günlerde ise karneler alındı. Şimdi liselerden mezun olan öğrencilerin gözü diploma verilecek tarihlerde. Peki, lise diplomaları ne zaman verilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 16 Haziran'da karne alarak yaz tatiline başladı. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde mezun olacak öğrenciler de lise diplomalarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. İşte, konuya dair detaylar...