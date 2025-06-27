Lise diplomaları ne zaman verilecek? e-Devlet mezuniyet belgesi sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, diplomaların hazırlanıp okullara gönderilmesi birkaç haftayı bulabiliyor. Bu süreçte resmi işlemlerini hızlıca tamamlamak isteyen öğrenciler için e-Devlet’te dijital mezuniyet belgesi erişimi büyük kolaylık sağlıyor.