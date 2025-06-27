Lise diplomaları ne zaman verilecek? e-Devlet mezuniyet belgesi sorgulama
2024-2025 eğitim öğretim yılı, karnelerin dağıtılmasıyla birlikte sona erdi. Milyonlarca lise öğrencisi mezuniyet heyecanını yaşarken, gözler şimdi lise diploması ve mezuniyet belgesi işlemlerine çevrildi. Mezun olan öğrenciler, diplomalarını bağlı oldukları okullardan alabilecekleri gibi, geçici mezuniyet belgelerine e-Devlet üzerinden kolayca erişebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, diplomaların hazırlanıp okullara gönderilmesi birkaç haftayı bulabiliyor. Bu süreçte resmi işlemlerini hızlıca tamamlamak isteyen öğrenciler için e-Devlet’te dijital mezuniyet belgesi erişimi büyük kolaylık sağlıyor.