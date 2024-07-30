Lise kayıt dönemi 2024: Lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Lise kayıtlarının ne zaman başlayacağı, LGS tercih sonuçları ve 1. nakil tercihlerinin açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ve velilerin gündeminde yer almaya başladı. Geçtiğimiz yıl otomatik olarak yapılan lise kayıtlarının bu yıl nasıl olacağı ve ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, 2024 lise kayıtları ne zaman yapılacak?

Lise kayıt dönemi 2024: Lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? - 1

2024 lise kayıtlarının ne zaman yapılacağı, LGS sonuçlarının açıklanması ve tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından merakla araştırılıyor. Binlerce öğrenci LGS tercih sonuçları sonrasında ek olarak nakil başvuruları yapmaya başladı. 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından ise gözler lise kayıt dönemine çevrildi. Peki, lise kayıtları ne zaman yapılacak?

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Lise kayıt dönemi 2024: Lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? - 2

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, lise kayıtlarının yerleştirme sonuçlarına göre sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

LGS yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları, açık liseler ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları 28 Haziran-16 Temmuz'da gerçekleşecek.

Lise kayıt dönemi 2024: Lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? - 3

2024 LİSE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNE DAİR BİLGİLER

Anadolu liselerinde bulunan 67 bin 390 kontenjana 67 bin 167 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı yüzde 99,66 oldu.

Anadolu imam hatip liselerinde bulunan 43 bin 268 kontenjana 41 bin 135 öğrenci yerleşti ve bu okul türünün kontenjanlarındaki doluluk oranı yüzde 95,07 oldu.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde bulunan 42 bin 490 kontenjana 39 bin 627 öğrencinin yerleşmesiyle doluluk oranı yüzde 93,26 olarak gerçekleşti.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5 Şubat 2023 itibarıyla kayıtlı bulunan depremzede öğrenciler için Türkiye genelinde 6 bin 805 kontenjan açıldı. Bu kapsamda açılan kontenjanlara başvuran öğrencilerin tamamı tercihlerine yerleştirildi.

Merkezi yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 72,64'ü ilk üç tercihinden birine yerleşti.

Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin yüzde 95,77'si ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.

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