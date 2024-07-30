Lise kayıt dönemi 2024: Lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?
Lise kayıtlarının ne zaman başlayacağı, LGS tercih sonuçları ve 1. nakil tercihlerinin açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ve velilerin gündeminde yer almaya başladı. Geçtiğimiz yıl otomatik olarak yapılan lise kayıtlarının bu yıl nasıl olacağı ve ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, 2024 lise kayıtları ne zaman yapılacak?
2024 lise kayıtlarının ne zaman yapılacağı, LGS sonuçlarının açıklanması ve tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından merakla araştırılıyor. Binlerce öğrenci LGS tercih sonuçları sonrasında ek olarak nakil başvuruları yapmaya başladı. 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından ise gözler lise kayıt dönemine çevrildi. Peki, lise kayıtları ne zaman yapılacak?