Lise kayıt tarihleri 2025: Lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?
2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirilen öğrenciler için lise kayıt süreci, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımlayacağı takvime göre şekillenecek. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencilerin kayıtları sistem üzerinden otomatik olarak yapılırken, bazı durumlarda okul yönetimleriyle birebir iletişim kurulması da gerekebiliyor. Peki, 2025 lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?
LGS yerleştirme sonuçlarının 4 Ağustos tarihinde açıklanmasının ardından gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. Sonuçların ilan edilmesinin ardından merkezi yerleştirme ile bir okula yerleşen öğrencilerin kayıtları genellikle otomatik olarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Ancak özel okul, yatılı okul ya da pansiyonlu okullara kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin belirli belgelerle bizzat başvuruda bulunması gerekebilir. Peki, 2025 lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?