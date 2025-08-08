Lise kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? Lise kayıt takvimi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, binlerce veli ve öğrencinin gündeminde kayıt takvimi var. Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt takvimi belli oldu mu?
2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme süreci tamamlanmasının ardından gözler, lise kayıt tarihine çevrildi. 2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre tercihler 14–24 Temmuz’da, yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklandı.