Lise kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? Lise kayıt takvimi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, binlerce veli ve öğrencinin gündeminde kayıt takvimi var. Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt takvimi belli oldu mu?

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme süreci tamamlanmasının ardından gözler, lise kayıt tarihine çevrildi. 2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre tercihler 14–24 Temmuz’da, yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklandı.

2025 yılı lise kayıt tarihleri için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) henüz resmi bir duyuru gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıllardaki takvimlere bakıldığında, tercih ve nakil süreçlerinin tamamlanmasının ardından kayıt işlemlerinin başlaması bekleniyor. 2025–2026 eğitim-öğretim yılı için resmi takvime göre yeni eğitim dönemi, okullarda 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu nedenle kayıt sürecin ağustos ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

KAYIT SÜRECİ NASIL OLUR?

Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler ve Meslek Liseleri gibi devlet okullarına yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri sistem üzerinden otomatik olarak yapılır.

Velilerin sadece okula belge teslimi ve bilgi güncellemesi için gitmeleri yeterlidir.

HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Okul yönetimi tarafından talep edilmesi hâlinde aşağıdaki belgeler istenebilir:

Gerekli Belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Yerleştirme sonuç belgesi (e-okul’dan)

2 adet vesikalık fotoğraf

İkametgâh belgesi (bazı okullar ister)

Veli/öğrenci iletişim bilgileri

