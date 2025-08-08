Lise kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? Lise kayıt takvimi

2025 yılı lise kayıt tarihleri için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) henüz resmi bir duyuru gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıllardaki takvimlere bakıldığında, tercih ve nakil süreçlerinin tamamlanmasının ardından kayıt işlemlerinin başlaması bekleniyor. 2025–2026 eğitim-öğretim yılı için resmi takvime göre yeni eğitim dönemi, okullarda 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu nedenle kayıt sürecin ağustos ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor.