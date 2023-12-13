LİSE KPSS BAŞVURU TAKVİMİ: Lise KPSS başvurusu ne zaman? 2024 Ortaöğretim KPSS ne zaman?
2024 KPSS oturumlarına dair araştırmalar yeni yıl öncesi yoğunlaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) düzenleyeceği sınav için başvurularını yapmak isteyen memur adayları, sınavın yapılacağı tarihe ve başvuru sürecine odaklanmış durumda. Peki, KPSS Ortaöğrenim sınavı ne zaman yapılacak? 2024 KPSS başvuruları ne zaman?
Kamuya bağlı kurumlarda devlet memuru olarak istihdam edilme hayali kuran yüz binlerce ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşın başvuru yapacağı 2024 KPSS oturumu için araştırmalar hız kazandı. Yeni yıl öncesi memur adayları sınav takvimlerine yönelik bilgi almak istiyor. İşte, 2024 Ortaöğrenim başvuru ve sınav takvimi...