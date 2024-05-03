Lise KPSS başvuruları ne zaman? 2024 KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav takvimi

KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor. Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans'ın (2024-KPSS Ortaöğretim) başvuru ve sınav tarihleri merak ediliyor. Kamuda memur olma hayali kuran yüz binlerce lise mezunu, başvuruların ÖSYM tarafından ne zaman alınacağını öğrenmek istiyor. İşte, Lise KPSS başvurularında son durum...