Lise KPSS başvuruları ne zaman? 2024 KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav takvimi

2024-KPSS Lisans başvuruları başladı. Genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde, din hizmetleri alan bilgisi testi başvuruları ise 9-15 Ağustos tarihlerinde alınacak. Lisans başvuru takviminin başlaması ile lise mezunu adaylar da kendi öğrenim düzeylerine ait sınavın başvuru tarihine odaklandı. Peki, Lise KPSS başvuruları ne zaman? 2024 KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman alınacak?

Lise KPSS başvuruları ne zaman? 2024 KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav takvimi - 1

KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor. Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans'ın (2024-KPSS Ortaöğretim) başvuru ve sınav tarihleri merak ediliyor. Kamuda memur olma hayali kuran yüz binlerce lise mezunu, başvuruların ÖSYM tarafından ne zaman alınacağını öğrenmek istiyor. İşte, Lise KPSS başvurularında son durum...

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Lise KPSS başvuruları ne zaman? 2024 KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav takvimi - 2

KPSS ORTAÖĞRETİM OTURUMU NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

Lise KPSS başvuruları ne zaman? 2024 KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav takvimi - 3

LİSE KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS Ortaöğretim başvuruları; 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

Lise KPSS başvuruları ne zaman? 2024 KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav takvimi - 4

LİSE KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

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