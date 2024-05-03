Lise KPSS başvuruları ne zaman? 2024 KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav takvimi
2024-KPSS Lisans başvuruları başladı. Genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde, din hizmetleri alan bilgisi testi başvuruları ise 9-15 Ağustos tarihlerinde alınacak. Lisans başvuru takviminin başlaması ile lise mezunu adaylar da kendi öğrenim düzeylerine ait sınavın başvuru tarihine odaklandı. Peki, Lise KPSS başvuruları ne zaman? 2024 KPSS Ortaöğretim başvurusu ne zaman alınacak?
KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor. Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans'ın (2024-KPSS Ortaöğretim) başvuru ve sınav tarihleri merak ediliyor. Kamuda memur olma hayali kuran yüz binlerce lise mezunu, başvuruların ÖSYM tarafından ne zaman alınacağını öğrenmek istiyor. İşte, Lise KPSS başvurularında son durum...