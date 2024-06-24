Lise KPSS başvurusu ne zaman?: Ortaöğretim KPSS başvuru tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvurularının başladığını bildirdi. Lisans KPSS oturumlarına ait başvurular da geçtiğimiz haftalarda sona ermişti. Şimdi tüm gözler lise KPSS başvurularında olacak. Peki, Lise KPSS başvurusu ne zaman?

Lise KPSS başvurusu ne zaman?: Ortaöğretim KPSS başvuru tarihi - 1

KPSS'nin ortaöretim yani lise mezunlarına yönelik oturumu iki yıl ara ile düzenleniyor. 2024 yılında KPSS Ortaöğretim oturumu organize edilecek. Öte yandan başvurular başlayınca adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" intertnet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

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Lise KPSS başvurusu ne zaman?: Ortaöğretim KPSS başvuru tarihi - 2

2024 LİSE KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; KPSS ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

Lise KPSS başvurusu ne zaman?: Ortaöğretim KPSS başvuru tarihi - 3

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS ortaöğretim sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

Lise KPSS başvurusu ne zaman?: Ortaöğretim KPSS başvuru tarihi - 4
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