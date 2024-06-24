Lise KPSS başvurusu ne zaman?: Ortaöğretim KPSS başvuru tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvurularının başladığını bildirdi. Lisans KPSS oturumlarına ait başvurular da geçtiğimiz haftalarda sona ermişti. Şimdi tüm gözler lise KPSS başvurularında olacak. Peki, Lise KPSS başvurusu ne zaman?
KPSS'nin ortaöretim yani lise mezunlarına yönelik oturumu iki yıl ara ile düzenleniyor. 2024 yılında KPSS Ortaöğretim oturumu organize edilecek. Öte yandan başvurular başlayınca adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" intertnet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.