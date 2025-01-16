Lise KPSS memur alımı: KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman?

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından 20 Eylül 2024'te açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 4 Ekim 2024'te açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi.



ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemleri ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı fakat geçtiğimiz yıl ortaöğretim ve önlisans tercihleri 21 Aralık'ta başlamıştı.



KPSS ortaöğretim tercih kılavuzunun yeni yılın ilk aylarında yayımlanması bekleniyor.