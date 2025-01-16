Lise KPSS memur alımı: KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerden mezun olup kamuda istihdam hayali kuran binlerce kişi, 2024 yılında KPSS'nin ortaöğretim yani lise oturumuna katılmıştı. ÖSYM tarafından iki yıl arayla organize edilen KPSS Ortaöğretim sınavında puanlarını alan adaylar şimdi ise atama tercihlerine odaklandı. Peki, KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman?
Yeni yılın başlamasıyla kamudaki memur alımları ve istihdamlar da araştırma konusu oldu. Binlerce lise mezunu vatandaş, çeşitli kurumların kadrolarında görev alabilmek adına ÖSYM'nin tercihlerini bekliyor.