Lise KPSS ne zaman? 2025'te KPSS Ortaöğretim yapılacak mı?
Kamu kurumlarında istihdam edilerek devlet hizmetinde çalışma hayali kuran lise mezunu vatandaşlar, ÖSYM'nin kendi seviyeleri için düzenleyeceği oturumun tarihine odaklandı. KPSS'nin lise oturumunun başvuru ve sınav takvimi araştırılıyor. Peki, Lise KPSS ne zaman yapılacak? Bu yıl KPSS ortaöğretim olacak mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)KPSS Ortaöğretim ve Önlisans sınavlarını 2024 yılında organize etmişti. Geçen yıl istediği puanı elde edemeyenler ya da bu yıl mezun olacak adaylar şimdi ise 2025 KPSS oturumlarına odaklandı.