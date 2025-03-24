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Lise KPSS ne zaman? 2025'te KPSS Ortaöğretim yapılacak mı?

Kamu kurumlarında istihdam edilerek devlet hizmetinde çalışma hayali kuran lise mezunu vatandaşlar, ÖSYM'nin kendi seviyeleri için düzenleyeceği oturumun tarihine odaklandı. KPSS'nin lise oturumunun başvuru ve sınav takvimi araştırılıyor. Peki, Lise KPSS ne zaman yapılacak? Bu yıl KPSS ortaöğretim olacak mı?

Lise KPSS ne zaman? 2025'te KPSS Ortaöğretim yapılacak mı? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)KPSS Ortaöğretim ve Önlisans sınavlarını 2024 yılında organize etmişti. Geçen yıl istediği puanı elde edemeyenler ya da bu yıl mezun olacak adaylar şimdi ise 2025 KPSS oturumlarına odaklandı.

EĞİTİM HABERLERİ

Lise KPSS ne zaman? 2025'te KPSS Ortaöğretim yapılacak mı? - 2

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor.

KPSS Ortaöğretim oturumu, 2025 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2026 yılında organize edilecek.

Lise KPSS ne zaman? 2025'te KPSS Ortaöğretim yapılacak mı? - 3

KPSS HAKKINDA

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

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