Lise KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim yapıldı. Kamuoyunda Lise KPSS olarak da bilinen Ortaöğretim KPSS oturumunun geride kalması ile sonuç araştırmaları hız kazandı. Peki, Lise KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Lise mezunlarına yönelik düzenlenen ve iki yıl ara ile organize edilen KPSS Ortaöğretim oturumu yapıldı. Şimdi ise adayların sonuç tarihine yönelik beklentisi başladı. İşte, KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi...