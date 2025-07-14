Lise (LGS) taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2025: Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi ve Güzel Sanatlar - Spor Liseleri taban puanları ve kontenjanları

Lise taban puanları 2025, merkezi sınav puanıyla tercih yapmaya hazırlananların gündeminde yer alıyor. MEB tarafından açıklanan takvime göre bugün (14 Temmuz) LGS tercih süreci başlıyor.LGS tercihlerinde adayların sınavdan elde ettikleri puanlar, yüzdelik dilimleri ve okulların kontenjanları belirleyici olacak. LGS tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercih yapmaya hazırlandıkları liselerin kontenjanlarını, yüzdelik dilimlerini ve alım yaptığı en düşük (taban) puanları e-Okul üzerinden sorgulayabiliyor. Peki LGS taban puanları 2025 ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Lise taban puanları nasıl sorgulanır? İşte, Lise taban puanları ve yüzdelik dilim sorgulama yöntemi…

Lise (LGS) taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2025: Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi ve Güzel Sanatlar - Spor Liseleri taban puanları ve kontenjanları - 1

Hayallerindeki liselerde eğitim almak isteyen öğrenciler, yerleşmek istedikleri Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Meslek Lisesi, Güzel Sanatlar ve Fen Liselerinin taban puanlarına göre tercihlerini şekillendirecek.  Milli Eğitim Bakanlığı e-okul.meb.gov.tr üzerinden sınavlı ve sınavsız okulların boş kontenjan ve taban puanı bilgilerini öğrencilerin erişimine açıyor. Öğrenciler tercih etmek istedikleri liselerin türüne göre il, ilçe ve okul bilgilerini listeleyebilecek. MEB tarafından yapılan son dakika açıklamayla LGS tercih süreci başladı. Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini ve okullarda oluşan taban ile tavan puan kıyaslamasını yapabiliyor. Peki Lise taban puanları 2025 ve yüzdelik dilimler nasıl sorgulanır? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler…

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Lise (LGS) taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2025: Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi ve Güzel Sanatlar - Spor Liseleri taban puanları ve kontenjanları - 2

LGS (LİSE) TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?

LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul üzerinden erişime açıldı. 2025 yılının taban puanları ve yüzdelik dilimleri ise merkezi yerleştirmeler yapıldıktan sonra belli olacak. Adaylar, bir önceki yılın taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini yapacak.

LİSE (LGS) TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Lise (LGS) taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2025: Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi ve Güzel Sanatlar - Spor Liseleri taban puanları ve kontenjanları - 3

LGS TERCİH ROBOTU ERİŞİME AÇILDI (TERCİHLER BAŞLADI)

Öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tercih robotu hazırlandı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor. Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2024'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor. LGS yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Lise (LGS) taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2025: Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi ve Güzel Sanatlar - Spor Liseleri taban puanları ve kontenjanları - 4

LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yüzdelik dilim öğrencilerin başarı sıralamalarını ifade etmektedir. Genel yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelindeki sıralamasını ifade ederken il yüzdelik dilimi ise öğrencinin sınava girdiği ildeki sıralamasını ifade eder. Tercih sürecinde öğrenciler genellikle genel yüzdelik dilimi esas alır. Ancak, yerel farklılıklar nedeniyle, il yüzdelik dilimi de tercih yapılacak okul hakkında bir fikir verebilir.

Lise (LGS) taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2025: Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi ve Güzel Sanatlar - Spor Liseleri taban puanları ve kontenjanları - 5

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 

İstanbul / Beyoğlu / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi / Taban puan 500

İstanbul / Fatih / İstanbul Erkek Lisesi / Taban Puan 500

İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / taban puan 497.568

İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / taban puan 494,202

İstanbul / Fatih / Çapa Fen Lisesi / taban puan 489,005

Lise (LGS) taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2025: Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi ve Güzel Sanatlar - Spor Liseleri taban puanları ve kontenjanları - 6

İZMİR LİSE TABAN PUANLARI 

İzmir / Bornova / İzmir Fen Lisesi / Taban puan: 494,202

İzmir / Konak / Atatürk Lisesi / Taban puan: 491,669

İzmir / Buca / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi / Taban puan 485,998

İzmir / Konak / Atatürk Lisesi / Taban puan: 485,694

İzmir / Bornova / Bornova Anadolu Lisesi / Taban puan 482,732

Lise (LGS) taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2025: Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi ve Güzel Sanatlar - Spor Liseleri taban puanları ve kontenjanları - 7

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI 

Ankara Fen Lisesi 494.503

Ankara Pursaklar Fen Lisesi 488.705

Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi 488.403

Atatürk Anadolu Lisesi 483.94

Cumhuriyet Fen Lisesi 482.906

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