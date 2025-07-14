Lise (LGS) taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2025: Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi ve Güzel Sanatlar - Spor Liseleri taban puanları ve kontenjanları
Lise taban puanları 2025, merkezi sınav puanıyla tercih yapmaya hazırlananların gündeminde yer alıyor. MEB tarafından açıklanan takvime göre bugün (14 Temmuz) LGS tercih süreci başlıyor.LGS tercihlerinde adayların sınavdan elde ettikleri puanlar, yüzdelik dilimleri ve okulların kontenjanları belirleyici olacak. LGS tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercih yapmaya hazırlandıkları liselerin kontenjanlarını, yüzdelik dilimlerini ve alım yaptığı en düşük (taban) puanları e-Okul üzerinden sorgulayabiliyor. Peki LGS taban puanları 2025 ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Lise taban puanları nasıl sorgulanır? İşte, Lise taban puanları ve yüzdelik dilim sorgulama yöntemi…
Hayallerindeki liselerde eğitim almak isteyen öğrenciler, yerleşmek istedikleri Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Meslek Lisesi, Güzel Sanatlar ve Fen Liselerinin taban puanlarına göre tercihlerini şekillendirecek. Milli Eğitim Bakanlığı e-okul.meb.gov.tr üzerinden sınavlı ve sınavsız okulların boş kontenjan ve taban puanı bilgilerini öğrencilerin erişimine açıyor. Öğrenciler tercih etmek istedikleri liselerin türüne göre il, ilçe ve okul bilgilerini listeleyebilecek. MEB tarafından yapılan son dakika açıklamayla LGS tercih süreci başladı. Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini ve okullarda oluşan taban ile tavan puan kıyaslamasını yapabiliyor. Peki Lise taban puanları 2025 ve yüzdelik dilimler nasıl sorgulanır? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler…