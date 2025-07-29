Lise (LGS) tercih sonuçları erken mi açıklanacak? MEB LGS 2025 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

LGS yerleştirme sonuçları internet üzerinden erişime açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “ LGS 2025 tercih sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar meb.gov.tr, sınavlar ve sonuç bölümünden sorgulama işlemi yapabilecek. Geçtiğimiz günlerde üniversite sınav sonuçlarının ilan edilen takvimden erken açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda ise tercih sonuçlarının ilan edileceği tarih duyuruldu. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar gerekli belgelerle okullara müracaat edecek. MEB takviminde LGS sonuçlarının 4 Ağustos’ta duyurulacağı ifade edilmişti. Peki LGS tercih sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, tercih sonuçlarında son durum…