Lise nakil takvimi: e-Okul LGS 1.nakil başvuruları için son gün ne zaman, nakiller ne zaman ilan edilecek?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 1. nakil sürecine çevrildi. MEB’in 2025 yılı takvimine göre LGS 1. nakil başvuruları, 4 Ağustos 2025 tarihinde başladı ve 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 17.00’de sona erecek. Peki, LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran'da yapıldı.
Merkezi sınava başvuran 1 milyon 10 bin 916 öğrenciden 963 bin 142'si sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti.
Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlara göre, tüm soruları doğru yanıtlayan 719 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu. Sınavın yerleştirme sonuçları ardından boş kalan kontenjanlar, 4 Ağustos'ta "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.