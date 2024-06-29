Lise tercihleri nasıl yapılır? 2024 LGS tercih kılavuzu
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları, "https://www.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek. Sonuçların ardından puanları kapsamında tercih yapacak liseli adayları da LGS tercihlerinin nasıl ve nereden yapıldığına odaklandı. Peki, Lise tercihleri nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan "2024 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu"na göre, liseleri tercih süreci 17 Temmuz'a kadar yapılabilecek. İşte, 2024 LGS tercih kılavuzu hakkında bilgiler...