Lise tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca, "2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 10 gün sürecek. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak. Peki, Lise tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Lise tercihleri için süreç devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, LGS 2025 tercihleri 14 Temmuz – 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, belirtilen tarihler arasında e-Okul sistemi üzerinden tercih işlemlerinizi tamamlayabilecek.