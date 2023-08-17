Lisede sınıfta kalma geri mi geldi? Devamsızlık affı kalktı mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama

Yeni eğitim - öğretim dönemine kısa bir süre kala sınıfta kalma ve devamsızlık affıyla ilgili gelişmeler yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrenci affından sınıfta kalmaya önemli konulara değindi. Peki, lisede sınıfta kalma geri mi geldi? Devamsızlık affı kalktı mı?

Lisede sınıfta kalma geri mi geldi? Devamsızlık affı kalktı mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama - 1

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemini değerlendirmek amacıyla medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Tekin'in sözleri ardından öğrenciler ve veliler "Sınıfta kalma geri mi geldi? Devamsızlık affı kalktı mı?" sorularına yanıt arıyor.

EĞİTİM HABERLERİ

Lisede sınıfta kalma geri mi geldi? Devamsızlık affı kalktı mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama - 2

LİSE TEKRARI GERİ GELDİ

Sınıf tekrarının liselere geri geldiğini açıklayan Tekin'in devamsızlık konusuna ilişkin de, "Önümüzdeki yıl af veya benzeri beklenti içinde olmasınlar." sözleriyle öğrencilere uyarısı vardı.

Lisede sınıfta kalma geri mi geldi? Devamsızlık affı kalktı mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama - 3

"Özellikle okul terkleriyle ilgili yaşanan sorunlar var, onlarla ilgili değişiklikler eğitim öğretim yılı başlamadan önce ilgili mevzuat değişiklikleriyle kamuoyuyla paylaşılmış olacak." ifadelerini kullanan Tekin, "yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak” bilgisini paylaştı.

Lisede sınıfta kalma geri mi geldi? Devamsızlık affı kalktı mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama - 4

2023-2024 EĞİTİM - ÖĞRETİM TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ise 9 Eylül'de başlaması öngörülüyor.

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