Lisede sınıfta kalma geri mi geldi? Devamsızlık affı kalktı mı? Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama

2023-2024 EĞİTİM - ÖĞRETİM TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.



Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.



Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.



Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.



Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.



2024-2025 eğitim öğretim yılının ise 9 Eylül'de başlaması öngörülüyor.