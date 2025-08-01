Liseler arası nakiller ne zaman açılacak? LGS 1 ve 2.nakil takvimi

NAKİL SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.



