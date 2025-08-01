Liseler arası nakiller ne zaman açılacak? LGS 1 ve 2.nakil takvimi
Liseler arası nakil sürecine ilişkin ayrıntılar belli oldu. İlk nakil başvuruları, yerleşemeyen öğrenciler için e‑Okul veya e‑Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki, liseler arası nakiller ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2025 yılı yerleştirme sonrası nakil sürecine ilişkin resmi takvimi duyurdu. Nakiller iki dönem sürecek. Yerleştirmelere esas nakiller, iki dönemde yapılacak.