Liseler arası nakiller ne zaman açılacak? LGS 1 ve 2.nakil takvimi

Liseler arası nakil sürecine ilişkin ayrıntılar belli oldu. İlk nakil başvuruları, yerleşemeyen öğrenciler için e‑Okul veya e‑Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki, liseler arası nakiller ne zaman açılacak?

Liseler arası nakiller ne zaman açılacak? LGS 1 ve 2.nakil takvimi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2025 yılı yerleştirme sonrası nakil sürecine ilişkin resmi takvimi duyurdu. Nakiller iki dönem sürecek. Yerleştirmelere esas nakiller, iki dönemde yapılacak.

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Liseler arası nakiller ne zaman açılacak? LGS 1 ve 2.nakil takvimi - 2

NAKİL SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk nakil dönemi, yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 4–6 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak ve sonuçlar 8 Ağustos 2025’te açıklanacak.

2. nakil başvuru dönemi, 8–12 Ağustos 2025 olarak belirlendi ve yerleştirme sonuçları 14 Ağustos 2025’te ilan edilecek

Liseler arası nakiller ne zaman açılacak? LGS 1 ve 2.nakil takvimi - 3

15–22 Ağustos 2025 tarihleri arasında, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe komisyonları aracılığıyla yerel yerleştirme ve nakil başvuruları alınacak. Tüm süreç 22 Ağustos 2025’te tamamlanacak.

Liseler arası nakiller ne zaman açılacak? LGS 1 ve 2.nakil takvimi - 4

NAKİL SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Liseler arası nakiller ne zaman açılacak? LGS 1 ve 2.nakil takvimi - 5

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

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