Liselerde ortak sınavlar ne zaman? MEB liselerde ve ortaokullarda ortak sınav tarihlerini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla "ortaokul ve lise düzeyinde, ülke, il ve okul genelinde 3 farklı ortak sınav uygulaması" bu yıldan itibaren başlatılacak. Öte yandan ilk sınavlar için de tarihler belli oldu. Peki, liselerde sınavlar ne zaman başlayacak?
MEB ülke genelinde ortaokul ve liselerde ilk kez yapılacak "ortak sınav" tarihlerini açıkladı. Bakanlık tarafından, ortaokul 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ortak sınav yapılacak. İşte, liselerde ve ortaokullarda ortak sınav tarihleri hakkında bilgiler...