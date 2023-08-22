Liselerde sınıfta kalma olacak mı? Milli Eğitim Bakanı açıkladı
2023-2024 eğitim yılının başlamasına kısa bir süre kala, yeni uygulamalar da hayata geçecek. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde sınıf geçme sistemi ve açık liselere geçiş hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, liselerde sınıfta kalma olacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde sınıf tekrarını hayata geçireceklerini, devamsızlık affını da kaldıracaklarını bildirdi. İşte, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları ve konuya dair son gelişmeler...