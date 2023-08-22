Liselerde sınıfta kalma olacak mı? Milli Eğitim Bakanı açıkladı

AÇIK LİSELERİN DURUMU

Açık öğretime kayıt konusuna da değinen Bakan Tekin, şöyle devam etti:



"Özellikle 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ortaöğretim öğrencilerinin arasında yaygınlaşmaya başlayan, özellikle pandemi ile başlayıp depremle devam eden süreçte açık liseye kaymalar söz konusuydu. Açık liseye kaymalarla ilgili de bir dizi tedbiri önümüzdeki günlerde mevzuat değişiklikleriyle almış olacağız. Bu bizim için çok önemli. Hem örgün eğitim çağındaki bir gencimizin, yaygın eğitim kurumlarına gitmesini doğru bulmuyoruz hem de açık okullara devam eden bu çocuklarımız özellikle çok sayıda arkadaşımızın eleştirdiği bu merdiven altı, izinsiz kurslar üzerinden bir hazırlık sürecine devam ediyor. Bu merdiven altı yapılarla mücadele etmek açısından özellikle 11. sınıftan 12. sınıfa geçen öğrencilerin açık liseye erişim, açık liseye nakil süreçlerini zorlaştırarak merdiven altı, eğitim verdiğini iddia eden yapılarla da mücadele edeceğiz."



Tekin, açık liseye geçişleri zorlaştıracaklarının altını çizerek, Kovid-19 salgını döneminde elektronik ortamda yapılan açık lise sınavlarını eski haline dönüştürmeyi planladıklarını kaydetti.