Liselerde zorunlu eğitim 3 yıl mı olacak, kısaltılacak mı? MEB 3+1, 2+2 ve Yaş Modeli eğitim sistemi nedir?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıklamalarının ardından liselerde zorunlu eğitim süresi gündem oldu. Okullarda 4+4+4 eğitim sistemi uygulanırken alternatif modeller üzerinde çalışma yapılıyor. Bakan Tekin katıldığı canlı yayında özellikle sanayi ve ticaret sektörlerinin eleman ihtiyacı konusunda talepleri olduğunu aktarırken lisede zorunlu eğitim süresinde düzenleme olabileceğinin sinyallerini verdi. Peki Lise kısaltılacak mı, 3 yıl mı olacak? İşte, Bakan Tekin’in yaptığı açıklamanın detayları…
2012 yılında hayata geçirilen uygulama ile birlikte ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim süresi 4’er yıl olarak belirlendi. Liselerde mevcut zorunlu eğitim 4 yıl olarak belirlenirken ihtiyaca göre yeni düzenleme olabileceği konuşuluyor. Liselerde eğitim süresinde değişiklik olup olmayacağı ise hem öğrenciler hem de veliler tarafından yakından takip ediliyor. Lise öğrencileri 4 yıllık eğitimin ardından üniversite sınavına katılırken bazıları ise meslek hayatına atılmayı tercih ediyor. Peki Lisede zorunlu eğitim kaç yıl olacak? İşte, yapılan açıklamanın detayları…