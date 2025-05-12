Liselerde zorunlu eğitim 3 yıl mı olacak, kısaltılacak mı? MEB 3+1, 2+2 ve Yaş Modeli eğitim sistemi nedir?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıklamalarının ardından liselerde zorunlu eğitim süresi gündem oldu. Okullarda 4+4+4 eğitim sistemi uygulanırken alternatif modeller üzerinde çalışma yapılıyor. Bakan Tekin katıldığı canlı yayında özellikle sanayi ve ticaret sektörlerinin eleman ihtiyacı konusunda talepleri olduğunu aktarırken lisede zorunlu eğitim süresinde düzenleme olabileceğinin sinyallerini verdi. Peki Lise kısaltılacak mı, 3 yıl mı olacak? İşte, Bakan Tekin’in yaptığı açıklamanın detayları…

Liselerde zorunlu eğitim 3 yıl mı olacak, kısaltılacak mı? MEB 3+1, 2+2 ve Yaş Modeli eğitim sistemi nedir? - 1

2012 yılında hayata geçirilen uygulama ile birlikte ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim süresi 4’er yıl olarak belirlendi. Liselerde mevcut zorunlu eğitim 4 yıl olarak belirlenirken ihtiyaca göre yeni düzenleme olabileceği konuşuluyor. Liselerde eğitim süresinde değişiklik olup olmayacağı ise hem öğrenciler hem de veliler tarafından yakından takip ediliyor. Lise öğrencileri 4 yıllık eğitimin ardından üniversite sınavına katılırken bazıları ise meslek hayatına atılmayı tercih ediyor. Peki Lisede zorunlu eğitim kaç yıl olacak? İşte, yapılan açıklamanın detayları…

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Liselerde zorunlu eğitim 3 yıl mı olacak, kısaltılacak mı? MEB 3+1, 2+2 ve Yaş Modeli eğitim sistemi nedir? - 2

MEB LİSE EĞİTİMİ KISALTILACAK MI, KAÇ YIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı liselerde 4 yıl olarak uygulanan zorunlu eğitimin kısaltılmasına ilişkin henüz somut bir adım atmadı.

Bakan Yusuf Tekin yaptığı açıklamada sanayi ve ticaret sektörlerinin nitelikli eleman ihtiyacı konusunda talepleri olduğunu aktarırıken önerilen eğitim modellerini takip ettiklerini ifade etti.

Bunların içerisinde uzlaşılmış konuların olması durumunda konunun Kabine Toplantısı’nda gündeme gelebileceğini vurguladı.

Liselerde zorunlu eğitim 3 yıl mı olacak, kısaltılacak mı? MEB 3+1, 2+2 ve Yaş Modeli eğitim sistemi nedir? - 3

3+1 EĞİTİM MODELİ DİKKAT ÇEKTİ 

Liselerdeki eğitim süresine dair 3 model öne çıkıyor. 3+1 eğitim sisteminde lisede zorunlu eğitimin 3 yıla indirilmesi öngörüüyor. Bu kapsamda öğrencilere 11. sınıfta diploma verilecek. 12. sınıf ise isteğe bağlı olarak üniversiteye hazırlık şeklinde planlanıyor.

Liselerde zorunlu eğitim 3 yıl mı olacak, kısaltılacak mı? MEB 3+1, 2+2 ve Yaş Modeli eğitim sistemi nedir? - 4

2+2 EĞİTİM SİSTEMİ

2+2 Eğitim Sistemi'nde ise liseler için zorunlu eğitim süresinin 2 yıl olması tartışılıyor. İsteyen öğrencilere 2 yıl daha eğitim verilecek. Mesleki anlamda ilerlemek isteyenler ise Mesleki Eğitim Merkezi, açık öğretim ya da istihdam programlarına yönlendirilecek.

Liselerde zorunlu eğitim 3 yıl mı olacak, kısaltılacak mı? MEB 3+1, 2+2 ve Yaş Modeli eğitim sistemi nedir? - 5

DİPLOMA İÇİN 16 YAŞ BEKLENECEK

'Yaş Modeli'nde de öğrenciler için zorunlu eğitimi tamamlama yaşı belirlenmesi tartışılıyor. Buna göre lise öğrencileri 16 yaşını doldurduğunda diploma alabilecek.

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