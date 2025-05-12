Liselerde zorunlu eğitim 3 yıl mı olacak, kısaltılacak mı? MEB 3+1, 2+2 ve Yaş Modeli eğitim sistemi nedir?

2012 yılında hayata geçirilen uygulama ile birlikte ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim süresi 4’er yıl olarak belirlendi. Liselerde mevcut zorunlu eğitim 4 yıl olarak belirlenirken ihtiyaca göre yeni düzenleme olabileceği konuşuluyor. Liselerde eğitim süresinde değişiklik olup olmayacağı ise hem öğrenciler hem de veliler tarafından yakından takip ediliyor. Lise öğrencileri 4 yıllık eğitimin ardından üniversite sınavına katılırken bazıları ise meslek hayatına atılmayı tercih ediyor. Peki Lisede zorunlu eğitim kaç yıl olacak? İşte, yapılan açıklamanın detayları…