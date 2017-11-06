Liseye Geçiş Sınavı (LGS) neler getiriyor? (Madde madde liseye geçişte yeni sistem)
ntv.com.tr
Liselere geçişte TEOG'un yerine gelen yeni sınav sistemi ilk defa uygulanacak. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yarın (2 Haziran Cumartesi günü) yapılacak. Sonuçlar 22 Haziran Cuma günü duyurulacak. Haziran'ın son haftası özel okullar için Temmuz'da ise devlet liseleri için tercih dönemi başlayacak. LGS öncesi bilinmesi gereken her şey...
-
1
Liselere geçişte TEOG'un yerine gelecek olan yeni sistemin detayları belli oldu.
LGS'DE NELERE DİKKAT EDİLMELİ? TERCİHLER NASIL YAPILACAK?-İZLE
-
2
Peki "Veli Tercihine Bağlı Serbest Kayıt Sistemi" adı verilen yeni sistem neler getiriyor?
İşte madde madde liseye geçişte yeni sistem...
-
3
İsmi "Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" olarak açıklanan yeni sistem adrese dayalı yerleştirme öngörüyor.
Buna göre, öğrenciler adreslerine en yakın 5 okuldan birini seçecek. Evlerine yakın okullara yerleştirilen öğrencilerin oranı yüzde 90 civarında olacak.
-
4
İKİ SINAV ARASI 45 DAKİKA MOLA
İki oturumlu sınavda öğrencilere toplam 90 soru sorulacak. Sınavda ilk olarak sözel bölüm yapılacak. Toplam 50 sorunun dağılımı 20 Türkçe, 10'ar tane de TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil olacak.
Saat 9.30'da başlayacak bu bölümün cevaplama süresi 75 dakika. Sınavın ikinci oturumu sayısal bölüm 11.30'da başlayacak. 20 matematik ve 20 fen bilimleri olmak üzere toplam 40 soru yöneltilecek. Bu bölümün cevaplama süresi 60 dakika olacak. Sınavların arasında 45 dakikalık bir mola olacak.
-
5
SORU BAŞINA SÜRE 1.5 DAKİKA
TEOG'da soru başına öğrencilere 2 dakika verilirken LGS'de süre 1.5 dakika olacak. Çoktan seçmeli sorulardan oluşacak sınavda sorular 8'inci sınıf müfredatından çıkacak. Sınav sorularının kapsamına ilişkin MEB şu açıklamayı yapıyor: Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarınd belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular.
-
6
SONUÇLAR 22 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK
2 Haziran Cumartesi günü 90 soruluk LGS iki oturumda yapılacak ve sınavın sonuçları da 22 Haziran'da açıklanacak. Ardından da önce aralarında yabancı özel liselerin de yer aldığı özel okullar için kayıt dönemi olacak. Özel liselerin kayıtlarını tamamlamalarından sonra da sınavla öğrenci alacak devlet liseleri için tercih dönemi başlayacak.
-
7Okulların kontenjanı dolduğunda ise okul başarı puanı esas alınacak.
-
8
PUAN HESAPLANIRKEN OKUL NOTLARININ ETKİSİ OLMAYACAK
LGS puanları hesaplanırken okul notlarının bir etkisi olmayacak. LGS puanı sadece öğrencilerin sınavdaki performanslarına göre hesaplanacak. LGS'den tek puan türü çıkacak.
Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.
-
9
Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Yani 3 yanlış 1 doğruyu götürecek.
Her bir ders testinin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilecek.
Hatalı soru y da sorular çıkarsa bunlar değerlendirme dışı kalacak. Geçerli soruların puan değerleri yeniden saptanarak, puanlama yapılacak.
-
10
Testlerin ağırlıklı stansart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. Bu puanda en küçüğü 100, en büyüğü 500 puan dağılımına dönüştürülür.
-
11
ÖZEL LİSELER 500 ÜZERİNDEN PUANLARINI HESAPLAYACAK
MEB'in LGS puanlarını açıklamasının ardından özel liseler kendi taban puanlarını açıklayacak. LGS puanları 500 tam puan üzerinden ilan edileceği için özel liselerin de puanları 500 puan üzerinden açıklanacak.
Sonuçlar açıklandıktan sonra özel liseler de kendi puanlarını açıklayacak. Önce özel okullarda kayıtlar yapılacak. Yaklaşık 2 hftalık bir süreç olacak.
-
12