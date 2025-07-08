Mazerete bağlı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? (Özür grubu atama sonuç tarihi)
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl öğretmenlerin aile birliği, sağlık ve can güvenliği gibi nedenlerle yaptığı mazerete bağlı yer değişikliği başvurularında gözler sonuç tarihine çevrildi. 2025 yılı özür grubu atama sürecine başvuran öğretmenler, atama sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Sonuç tarihi MEB takvimiyle duyuruldu. Peki, mazerete bağlı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yaz dönemi mazerete bağlı atama takvimi geçtğimiz günlerde paylaşılmıştı. Başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler, birinci aşamada 30 Haziran - 8 Temmuz 2025 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirdi.