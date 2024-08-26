Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları açıklandı: personel.meb.gov.tr tayin sonucu görüntüleme

Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değişikliği yapamayan öğretmenler için yeni bir atama süreci başlatmış, başvurular 22-23 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Kısa sürede tamamlanan başvurular ardından gözler bir kez daha atama takvimine çevrildi.