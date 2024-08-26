Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları açıklandı: personel.meb.gov.tr tayin sonucu görüntüleme
Milli Eğitim Bakanlığı mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu için öğretmenlere ikinci bir şans tanımıştı. 2024 yaz yatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu kapsamında tercihleri doğrultusunda iller arasında ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin; mazeretlerinin bulunduğu yere atamaları yapılmak üzere başvuruları alındı. Başvuru süreci ardından mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları 26 Ağustos tarihinde ilan edildi. Atama sonuçları https://personel.meb.gov.tr/ adresi üzerinden açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değişikliği yapamayan öğretmenler için yeni bir atama süreci başlatmış, başvurular 22-23 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Kısa sürede tamamlanan başvurular ardından gözler bir kez daha atama takvimine çevrildi.