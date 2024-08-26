Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları açıklandı: personel.meb.gov.tr tayin sonucu görüntüleme

Milli Eğitim Bakanlığı mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu için öğretmenlere ikinci bir şans tanımıştı. 2024 yaz yatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu kapsamında tercihleri doğrultusunda iller arasında ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin; mazeretlerinin bulunduğu yere atamaları yapılmak üzere başvuruları alındı. Başvuru süreci ardından mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları 26 Ağustos tarihinde ilan edildi. Atama sonuçları https://personel.meb.gov.tr/ adresi üzerinden açıklandı.

Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları açıklandı: personel.meb.gov.tr tayin sonucu görüntüleme - 1

Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değişikliği yapamayan öğretmenler için yeni bir atama süreci başlatmış, başvurular 22-23 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Kısa sürede tamamlanan başvurular ardından gözler bir kez daha atama takvimine çevrildi.

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Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları açıklandı: personel.meb.gov.tr tayin sonucu görüntüleme - 2

MEB'den yapılan açıklamaya göre; mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin atamaları 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü açıklandı.

Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları açıklandı: personel.meb.gov.tr tayin sonucu görüntüleme - 3

Atama sonuçları https://personel.meb.gov.tr/ adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar, sisteme kendilerinden istenilen bilgileri girerek sonuçları görüntüleyebilecek.

Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları açıklandı: personel.meb.gov.tr tayin sonucu görüntüleme - 4

ATAMALAR NASIL YAPILIYOR?

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

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