Mazerete bağlı yer değiştirme (özür grubu atama) sonuçları açıklandı: Tebliğ ve ilişik kesme ne zaman?

Özür grubu atama takvimi doğrultusunda il içi ve iller arası tayin başvuruları MEB'in mebbis.meb.gov.tr internet adresinden alındı. 2023 yarıyıl tatili öğretmenlerin aile Bbirliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvuru işlemlerinin tamamlanması ardından değerlendirmeler tamamlandı ve ilan edildi.
“Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilen başvuru süreci ardından sonuçlar 18 Ocak 2023 tarihinde ilan edildi.
MEB'in internet sitesinden yayımlanan takvime göre, tebliğ ve ilişik kesme 20 Ocak 2023 tarihinden İtibaren gerçekleşecek.
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacaköğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.
Açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.