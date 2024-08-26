Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler personel.meb.gov.tr sonuç ekranında
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada mazerete bağlı yer değiştirme yeniden başvuru müjdesini vermişti. Başvuru süreci ardından gözler personel.meb.gov.tr sonuç ekranında. MEB tarafından belirlenen takvimle sonuç tarihi duyurulmuştu. Peki, mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değişikliği yapamayan öğretmenler için yeni bir atama süreci başlatmış, başvurular 22-23 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Kısa sürede tamamlanan başvurular ardından gözler bir kez daha atama takvimine çevrildi.