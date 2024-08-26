Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler personel.meb.gov.tr sonuç ekranında

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada mazerete bağlı yer değiştirme yeniden başvuru müjdesini vermişti. Başvuru süreci ardından gözler personel.meb.gov.tr sonuç ekranında. MEB tarafından belirlenen takvimle sonuç tarihi duyurulmuştu. Peki, mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler personel.meb.gov.tr sonuç ekranında - 1

Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değişikliği yapamayan öğretmenler için yeni bir atama süreci başlatmış, başvurular 22-23 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Kısa sürede tamamlanan başvurular ardından gözler bir kez daha atama takvimine çevrildi.

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Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler personel.meb.gov.tr sonuç ekranında - 2

MEB'den yapılan açıklamaya göre; mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin atamaları 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü açıklanacak.

Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler personel.meb.gov.tr sonuç ekranında - 3

Atama sonuçları https://personel.meb.gov.tr/ adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar, sisteme kendilerinden istenilen bilgileri girerek sonuçları görüntüleyebilecek.

Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler personel.meb.gov.tr sonuç ekranında - 4

ATAMALAR NASIL YAPILIYOR?

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

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