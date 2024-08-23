Mazerete bağlı yer değiştirme yeniden başvuruları ne zaman? Ek eş durumu tayin ve yer değiştirme takvimi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mazerete bağlı yer değiştirme yeniden başvuruları için açıklama yaptı. Atanamayan öğretmenlerin yeniden başvuru yapabileceği bilgisini veren Bakan Tekin, başvuru ve atama tarihlerini duyurdu. Peki, mazerete bağlı yer değiştirme yeniden başvuruları ne zaman? MEB eş durumu tayin ve yer değiştirme takviminin ayrıntıları haberimizde...
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme atamaları için yeniden başvuru alınacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin, 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvurularının alınacağını ve 26 Ağustos tarihinde atamaların gerçekleştirileceğini açıkladı.