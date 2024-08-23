Mazerete bağlı yer değiştirme yeniden başvuruları ne zaman? Ek eş durumu tayin ve yer değiştirme takvimi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mazerete bağlı yer değiştirme yeniden başvuruları için açıklama yaptı. Atanamayan öğretmenlerin yeniden başvuru yapabileceği bilgisini veren Bakan Tekin, başvuru ve atama tarihlerini duyurdu. Peki, mazerete bağlı yer değiştirme yeniden başvuruları ne zaman? MEB eş durumu tayin ve yer değiştirme takviminin ayrıntıları haberimizde...

Mazerete bağlı yer değiştirme yeniden başvuruları ne zaman? Ek eş durumu tayin ve yer değiştirme takvimi - 1

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme atamaları için yeniden başvuru alınacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin, 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvurularının alınacağını ve 26 Ağustos tarihinde atamaların gerçekleştirileceğini açıkladı.

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Mazerete bağlı yer değiştirme yeniden başvuruları ne zaman? Ek eş durumu tayin ve yer değiştirme takvimi - 2

BAKANLIK YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlıktan, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği başvurularına ilişkin açıklama yapıldı.

Mazerete bağlı yer değiştirme yeniden başvuruları ne zaman? Ek eş durumu tayin ve yer değiştirme takvimi - 3

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin büyük oranda ataması yapılarak talepleri karşılandı. Tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları ise mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapılacak; böylece alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına atamaları sağlanacak.

Bu kapsamda mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınacak, atamalar ise 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek."

Mazerete bağlı yer değiştirme yeniden başvuruları ne zaman? Ek eş durumu tayin ve yer değiştirme takvimi - 4

BAKAN TEKİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ataması gerçekleşen öğretmenlere hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Bakanlık olarak öğretmenlerin taleplerini mümkün olduğunca karşılamanın, huzurlu ve mutlu bir ortamda çalışmalarını sağlamanın öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Tekin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değişikliğine başvuruda bulunan öğretmenlerimizin atamasını gerçekleştirerek taleplerini karşılamıştık. Tercih ettiği eğitim kurumlarından birine atanamayan öğretmen arkadaşlarımızın mağdur olmamaları için mazeretlerinin bulunduğu ildeki eğitim kurumlarımıza atamalarını gerçekleştireceğiz. Mazerete bağlı yer değişikliğinde tercih ettiği eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlerimizin 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden atama başvuruları alınacak, 26 Ağustos'ta atamaları gerçekleşecektir."

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