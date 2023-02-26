Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru kılavuzu paylaşıldı: Yer değiştirme başvuru tarihleri ve takvimin ayrıntıları

Milli Eğitim Bakanlığı, OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmen ve MEB personeline ilişkin yeni karar aldı.
Bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarıldı. Alınan kararın ayrıntıları yayınlanan kılavuzla paylaşıldı.
Öğretmen atama kılavuzu 2023 MEB tarafından yayımlandı. Kılavuz içerisinde, OHAL bölgesindeki öğretmenlere yer değiştirme hakkı başvuru tarihleri, tayin tarihleri ve başvuru şartları yer alıyor.
24 Şubat 2023 tarihinde başlayacak olan başvurular 10 Mart 2023 saat 16.00'da sona erecek.
Başvuruların onay/ret işlemleri 13 Mart'ta son bulacak.
Atamalar 15 Mart 2023 tarihinde açıklanacakken, Teblagat ve İlişik Kesme İşlemleri aynı gün içerisinde başlayacak.
Duyuru kapsamında olağanüstü hal ilan edilen illerde görev yapan ve başvuru şartlarını sağlayan sözleşmeli/kadrolu öğretmen ile diğer personel başvuru yapabilecek.
Başvurular; personelin kendisi, eşi, çocuğu ile anne veya babasının deprem etkisiyle bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmaması nedenine ve deprem etkisiyle eşini veya çocuğunu kaybetme nedenine bağlı olarak iki farklı mazeret için alınacak.
Başvuru işlemleri kişisel şifre kullanmak suretiyle MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek.
Aylıksız izinde olanlar ile yeniden hizmete alınmayı gerektirir nedenlere (askerlik, doğum, eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi gibi) bağlı olarak sözleşmesini feshedenler, başvurunun
son günü olan 10 Mart 2023 tarihinde görevlerine başlayacaklarını beyan etmeleri halinde bu kapsamda başvuru yapabilecekler.
Başvuru şartlarını taşımaması nedeniyle il millî eğitim müdürlüklerince başvurusu reddedilen personel, takvim süresi içerisinde başvuru şartlarını sağlaması halinde yeniden başvuru yapabilecek.