Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru kılavuzu paylaşıldı: Yer değiştirme başvuru tarihleri ve takvimin ayrıntıları

KILAVUZDA YER ALAN BİLGİLER

Duyuru kapsamında olağanüstü hal ilan edilen illerde görev yapan ve başvuru şartlarını sağlayan sözleşmeli/kadrolu öğretmen ile diğer personel başvuru yapabilecek.



Başvurular; personelin kendisi, eşi, çocuğu ile anne veya babasının deprem etkisiyle bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmaması nedenine ve deprem etkisiyle eşini veya çocuğunu kaybetme nedenine bağlı olarak iki farklı mazeret için alınacak.



Başvuru işlemleri kişisel şifre kullanmak suretiyle MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek.





