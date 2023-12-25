MEB 1.dönem 2. ortak sınavlar için kılavuz paylaştı: Ortak yazılı sınavlar ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından birinci dönem ikinci yazılı sınavlarına ait ortak sınav kılavuzu yayınlandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavlar (ülke geneli ortak) ile ilgili usul ve esaslara kılavuzda yer verildi. Peki, ortak yazılı sınavlar ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, resmi ve özel ortaokullar ile liseler genelinde yapılacak birinci dönem ikinci yazılı sınavları bu hafta başlıyor. Ortak sınavlar yarın ve çarşamba günü 81 ildeki okulların tamamında yapılacak. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan kılavuza göre 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönem ikinci ortak sınavları ülke genelinde her ders için 40 dakika sürecek şekilde yapılacak.