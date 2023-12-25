MEB 1.dönem 2. ortak sınavlar için kılavuz paylaştı: Ortak yazılı sınavlar ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından birinci dönem ikinci yazılı sınavlarına ait ortak sınav kılavuzu yayınlandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavlar (ülke geneli ortak) ile ilgili usul ve esaslara kılavuzda yer verildi. Peki, ortak yazılı sınavlar ne zaman, saat kaçta başlayacak?

MEB 1.dönem 2. ortak sınavlar için kılavuz paylaştı: Ortak yazılı sınavlar ne zaman, saat kaçta başlayacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, resmi ve özel ortaokullar ile liseler genelinde yapılacak birinci dönem ikinci yazılı sınavları bu hafta başlıyor. Ortak sınavlar yarın ve çarşamba günü 81 ildeki okulların tamamında yapılacak. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan kılavuza göre 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönem ikinci ortak sınavları ülke genelinde her ders için 40 dakika sürecek şekilde yapılacak.

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MEB 1.dönem 2. ortak sınavlar için kılavuz paylaştı: Ortak yazılı sınavlar ne zaman, saat kaçta başlayacak? - 2

ORTAK SINAVLAR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Tam gün eğitim yapan okullarda 6 ve 9’uncu sınıf öğrencilerinin Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı sınavı 09.40’ta, matematik sınavları ise 11.00’da başlayacak. İkili eğitim yapan okullarda ise sabah grubundaki öğrenciler, tam gün eğitim yapan okullardaki öğrencilerle aynı saatlerde sınava girecek. Öğlen grubundaki 6 ve 9’uncu sınıf öğrencilerinin Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı sınavı 14.00’da, matematik sınavları 15.20’de başlayacak. İkili eğitim yapan okullarda aynı sınıf düzeyinde yapılacak ortak sınavlar için aynı konu soru dağılım tablosu kullanılarak oluşturulan eş değer farklı sorulardan oluşan sınavlar yapılacak.

MEB 1.dönem 2. ortak sınavlar için kılavuz paylaştı: Ortak yazılı sınavlar ne zaman, saat kaçta başlayacak? - 3

SONUÇLAR 10 GÜN İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK

Sınavlara özel okul öğrencileri de girecek. Ortak yazılı sınavın sonuçları, ilgili dersin öğretmeni tarafından e-Okul sistemine işlenecek.

Sınav sonuçları ders notu olarak değerlendirilecek ve karneye de yansıyacak. Sınav sonuçları ise sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde açıklanacak.

MEB 1.dönem 2. ortak sınavlar için kılavuz paylaştı: Ortak yazılı sınavlar ne zaman, saat kaçta başlayacak? - 4

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1. Ortak yazılı sınav çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Sınav süresi 40 dakikadır.

2. Cevap kâğıdında belirtilen bilgilerin size ait olduğunu kontrol ederek kitapçık türünüzü, ders adını ve katıldığınız oturum bilgisini işaretleyiniz.

3. Sınav soru kitapçıklarınızı ve cevap kâğıtlarınızı kontrol ediniz. Eksik sayfa veya baskı hatası olan sınav evrakı var ise değiştirilecektir.

MEB 1.dönem 2. ortak sınavlar için kılavuz paylaştı: Ortak yazılı sınavlar ne zaman, saat kaçta başlayacak? - 5

4. Cevap kâğıtlarına tüm işaretlemeleri siyah kurşun kalemle yapınız.

5. Sınavda çoktan seçmeli soruların seçeneklerinden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

6. Ortak sınav esnasında kopya çektiği tespit edilen öğrenciler hakkında ilgili Yönetmelik’e göre işlem yapılacaktır.

7. Sınavda soruların doğru cevapları esas alınarak puanlar hesaplanacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

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