MEB 15 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları sorgulama | 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?
15 bin öğretmen ataması mülakat (sözlü sınav) sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. MEB 15 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilecek. Sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru süreci 21 Nisan’da başlayıp 5 Mayıs’ta tamamlanmıştı. Başvuruların ardından sözlü mülakat işlemleri 23 Haziran’da başladı ve Ağustos ayı içerisinde sona erdi. Sözlü sınavda 60 puan ve üzeri alan adaylar başarılı olacak. Peki MEB 15 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları 2025 açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, MEB 15 bin öğretmen alımı sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı…
Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl toplam 25 bin öğretmen alımı yapacak. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımının yanı sıra AGS ile 10 bin öğretmen alımı daha gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde tüm adayların sözlü sınav süreci tamamlanırken adaylar mülakat sonuçlarına odaklandı. Sözlü sınavda sorular, elektronik kura yönetimiyle belirlenirken öğretmen adaylarına alanına ait bir dersin işlenişi, çalışmaların nasıl yapılacağı ve genel kültür, eğitim bilimleri başlıklı sorular yöneltildi. 15 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları için öngörülen tarih belli oldu. Peki MEB 15 bin sözlü sınav sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Öğretmen ataması mülakat sonuçlarında son durum…