MEB 15 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları sorgulama | 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl toplam 25 bin öğretmen alımı yapacak. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımının yanı sıra AGS ile 10 bin öğretmen alımı daha gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde tüm adayların sözlü sınav süreci tamamlanırken adaylar mülakat sonuçlarına odaklandı. Sözlü sınavda sorular, elektronik kura yönetimiyle belirlenirken öğretmen adaylarına alanına ait bir dersin işlenişi, çalışmaların nasıl yapılacağı ve genel kültür, eğitim bilimleri başlıklı sorular yöneltildi. 15 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları için öngörülen tarih belli oldu. Peki MEB 15 bin sözlü sınav sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Öğretmen ataması mülakat sonuçlarında son durum…