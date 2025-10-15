MEB 15 bin öğretmen ataması tercih kılavuzu 2025 yayımlandı: Öğretmen ataması tercihleri ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih kılavuzu son dakika yayımlandı. Öğretmen adayları, eğitim kurumu tercih başvurularını 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Öğretmen atamaları ise 24 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihinde göreve başlayacak. İşte, MEB 15 bin öğretmen ataması tercih kılavuzu…
15 bin öğretmen ataması için branş bazında kontenjan dağılımları 18 Nisan tarihinde yayımlandı ve başvurular 21 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında alındı. Sözleşmeli öğretmen alımına yönelik sözlü sınav süresi ise 20 Ağustos itibarıyla tamamlandı. Sözlü sınav sonuçları 29 Ağustos tarihinde ilan edildi. Sözlü sınava katılan ve başarılı olan adayların tercih ve atama işlemlerine yönelik 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu" ise bugün ( 15 Ekim) yayımlandı. İşte, sözleşmeli öğretmenlik tercihlerine ilişkin bilgiler…