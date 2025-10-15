MEB 15 bin öğretmen ataması tercih kılavuzu 2025 yayımlandı: Öğretmen ataması tercihleri ne zaman?

ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar kuterich başvurularını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle birlikte elektronik ortamda gerçekleştirecek. Adayların tercih başvurularını onaylatmak için herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmesine gerek bulunmuyor.



Sözlü sınavda 60 puan ve üzerinde alan adaylar en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edecek. Adaylar başvurunun ilk aşamasında başvuru yaptıkları alanda tercih yapacak. Tercihler eğitim kurumları arasından istenilen öncelik sırasına göre yapılabilecektir.



Atamalar ise tercihler dikkate alınarak sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50’si alınarak hesaplanacaktır. Başarı puanının eşitliği durumunda KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacaktır.