MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihi: Öğretmen ataması sözlü sınav (mülakat) yerleri açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, Mayıs ayınının ilk haftası erişime açılırken adaylar ise mülakat tarihi ve yerlerine odaklandı. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, mülakatlarda başarılı olması durumunda atamaları gerçekleştirilecek. Atanmak üzere ilan edilen toplam kadronun 3 katı kadar sözlü sınava davet edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik sonuçlarının açıklandığı gün yaptığı duyuruda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihi Bakanlık tarafından ayrıca açıklanacağını ifade etmişti. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2025 açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarına ilişkin son bilgiler…

MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihi: Öğretmen ataması sözlü sınav (mülakat) yerleri açıklandı mı? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en fazla kontenjanı sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği kadrolarına ayırdı. 7 Mayıs’ta sonuçlar ilan  edilirken gözler mülakat tarihlerine çevrildi. Mülakatlarda sözlü sınav soruları kura ile belirlenirken komisyon tarafından adaylara yöneltilecek. Geçtiğimiz yıl sınav esnasında kamera kaydı alınmıştı. Sözlü sınavlarda adaylara en fazla 45 dakika süre tanınıyor. Sözlü sınav sonuçları ise e-Devlet üzerinden erişime açılıyor. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2025 belli oldu mu? İşte, mülakat tarihlerine ilişkin detaylar…

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MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihi: Öğretmen ataması sözlü sınav (mülakat) yerleri açıklandı mı? - 2

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ 2025 AÇIKLANDI MI?

MEB tarafından sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri henüz belli olmadı. 7 Mayıs’ta yapılan açıklamada sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yeri ve tarihi daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

Geçtiğimiz yıl sözlü sınavlar belirlenen 20 ilde gerçekleştirilmişti. Sözlü sınav yerleri ve mülakat takvimi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
ayrıca duyurulacak.

MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihi: Öğretmen ataması sözlü sınav (mülakat) yerleri açıklandı mı? - 3

ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl yayımlanan Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Rehberi’ne göre KPSS’de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak.

Mülakatta sorular elektronik kura ile belirlenecek ve komisyon adaya yönelteceği soruların yer aldığı soru cevap kağıdının çıktısını alacak.

Cevap kağıdında 3 soru yer alırken alana ait bir ders işlenişinin veya öğrencilerle gerçekleştirilecek çalışmaların nasıl yapılacağına ilişkin örneklerle açıklanması, genel kültür, eğitim bilimleri gibi konu başlıklarından oluşacak.

MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihi: Öğretmen ataması sözlü sınav (mülakat) yerleri açıklandı mı? - 4

Salon listelerinde ve sözlü sınav aday değerlendirme formlarında aday isimleri ve T.C. kimlik numaraları yer almayacak. Bunların yerine sözlü sınav giriş belgelerinde yer alan aday başvuru numaraları kullanılacak.

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

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