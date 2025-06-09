MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihi: Öğretmen ataması sözlü sınav (mülakat) yerleri açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl yayımlanan Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Rehberi’ne göre KPSS’de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak.



Mülakatta sorular elektronik kura ile belirlenecek ve komisyon adaya yönelteceği soruların yer aldığı soru cevap kağıdının çıktısını alacak.



Cevap kağıdında 3 soru yer alırken alana ait bir ders işlenişinin veya öğrencilerle gerçekleştirilecek çalışmaların nasıl yapılacağına ilişkin örneklerle açıklanması, genel kültür, eğitim bilimleri gibi konu başlıklarından oluşacak.



