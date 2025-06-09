MEB 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihi: Öğretmen ataması sözlü sınav (mülakat) yerleri açıklandı mı?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, Mayıs ayınının ilk haftası erişime açılırken adaylar ise mülakat tarihi ve yerlerine odaklandı. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, mülakatlarda başarılı olması durumunda atamaları gerçekleştirilecek. Atanmak üzere ilan edilen toplam kadronun 3 katı kadar sözlü sınava davet edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik sonuçlarının açıklandığı gün yaptığı duyuruda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihi Bakanlık tarafından ayrıca açıklanacağını ifade etmişti. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2025 açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarına ilişkin son bilgiler…
Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en fazla kontenjanı sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği kadrolarına ayırdı. 7 Mayıs’ta sonuçlar ilan edilirken gözler mülakat tarihlerine çevrildi. Mülakatlarda sözlü sınav soruları kura ile belirlenirken komisyon tarafından adaylara yöneltilecek. Geçtiğimiz yıl sınav esnasında kamera kaydı alınmıştı. Sözlü sınavlarda adaylara en fazla 45 dakika süre tanınıyor. Sözlü sınav sonuçları ise e-Devlet üzerinden erişime açılıyor. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2025 belli oldu mu? İşte, mülakat tarihlerine ilişkin detaylar…