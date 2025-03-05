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MEB 2.dönem ortak sınav takvimini paylaştı: 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 2.dönem ortak sınav takvimini günler öncesinden duyurmuştu. Takvim doğrultusunda 2. dönem 1. yazılı sınavları mart ayı içerisinde tamamlanacak. Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve Matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu sene 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

MEB 2.dönem ortak sınav takvimini paylaştı: 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? - 1

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulamasını bu yıl daha kapsamlı şekilde yapma kararı almıştı. İlk dönemin ortak sınavlarını geride bırakan öğrenciler, 2.dönem ortak sınav tarihlerine hazırlanıyor.

EĞİTİM HABERLERİ

MEB 2.dönem ortak sınav takvimini paylaştı: 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? - 2

2.DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ

2024-2025 eğitim öğretim yılı sınav tarihleri

Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 2. dönem ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025,

2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025".

MEB 2.dönem ortak sınav takvimini paylaştı: 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? - 3

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,

7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı."

MEB 2.dönem ortak sınav takvimini paylaştı: 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? - 4

ÖĞRENCİ CEVAPLARINA YÖNELİK GERİ BİLDİRİMLER

Öğrenci cevaplarının puanlanmasından sonra cevap kağıtlarının öğrencilere gösterilmesi gerekecek. Öğrenciye gösterilecek cevap kağıdında öğrencinin varsa eksik ya da yanlış öğrenmelerine yönelik öğretmen tarafından notlar alınacak.

Ölçme uygulamalarında "geri bildirim ve analiz" kapsamında, her sınav sonrasında ders öğretmeni tarafından öğrenci cevaplarına yönelik analiz yapılacak.

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