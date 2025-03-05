MEB 2.dönem ortak sınav takvimini paylaştı: 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı 2.dönem ortak sınav takvimini günler öncesinden duyurmuştu. Takvim doğrultusunda 2. dönem 1. yazılı sınavları mart ayı içerisinde tamamlanacak. Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve Matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu sene 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.
Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulamasını bu yıl daha kapsamlı şekilde yapma kararı almıştı. İlk dönemin ortak sınavlarını geride bırakan öğrenciler, 2.dönem ortak sınav tarihlerine hazırlanıyor.