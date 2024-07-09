MEB 2.tayin takvimini paylaştı: Öğretmenlerin 2. il içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak?
Millî Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuruları yayımlandı. Böylece öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri, yaz döneminde ikinci kez yapılmış olacak. Peki, öğretmenlerin 2. il içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman başlayacak?
Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmenlere ikinci il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı tanındı.