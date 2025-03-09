MEB 2024-2025 çalışma takvimi: Okullar ara tatil için ne zaman kapanıyor?

Okullarda 1. dönem 9 Eylül tarihinde başlarken ilk ara tatil, yarıyıl tatili geride kaldı. Yaklaşık 16 milyon öğrenci ve 1.8 milyon öğretmen ise eğitim öğretim faaliyetlerine ikinci dönem 3 Şubat’ta başladı. Mart ayının ilk haftası geride kalırken eğitimciler ve öğrenciler, ara tatil takvimine odaklandı. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre ikinci ara tatile, cumartesi ve pazar günleri de dahil edildiğinde tatil toplam 9 gün sürecek. Peki Ara tatil ne zaman başlayacak? İşte, okulların ara tatil sebebiyle kapalı olacağı günler…