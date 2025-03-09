MEB 2024-2025 çalışma takvimi: Okullar ara tatil için ne zaman kapanıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı dönem başında uygulayacağı takvimi il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdi. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte tatil planlaması yapmaya hazırlanan veliler ve öğrenciler ise ara tatil günlerine göre hareket edecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, ilk ara tatillerini Kasım ayında yaparken ikinci ara tatil ise Mart ayında yapılacak. Peki okullar ara tatil için ne zaman kapanıyor? İşte, MEB 2024-2025 eğitim yılı çalışma takvimi
Okullarda 1. dönem 9 Eylül tarihinde başlarken ilk ara tatil, yarıyıl tatili geride kaldı. Yaklaşık 16 milyon öğrenci ve 1.8 milyon öğretmen ise eğitim öğretim faaliyetlerine ikinci dönem 3 Şubat’ta başladı. Mart ayının ilk haftası geride kalırken eğitimciler ve öğrenciler, ara tatil takvimine odaklandı. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre ikinci ara tatile, cumartesi ve pazar günleri de dahil edildiğinde tatil toplam 9 gün sürecek. Peki Ara tatil ne zaman başlayacak? İşte, okulların ara tatil sebebiyle kapalı olacağı günler…