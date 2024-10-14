MEB 2024-2025 okulların kapanış tarihi: 2025 yaz tatili ne zaman başlayacak?
2024-2025 eğitim yılının ilk döneminde dersler devam ediyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ile yüz binlerce öğretmen ise bir yandan yaz tatili tarihine odaklandı. Gelecek yıl okulların ne zaman kapanacağı ve yaklaşık 3 ay sürecek tatilin başlayacağı tarih merak konusu oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?
Eylül ayında tüm kademelerde başlayan eğitim öğretim tüm hızıyla sürüyor. Öğrenciler ilk ara tatili kasım ayında yapacak. İkinci ara tatil ise nisan ayında yapılacak. Öte yandan ocak ayında ise yarıyıl tatiline çıkılacak ve karneler alınacak. İşte, 2025 yaz tatili başlama tarihi...