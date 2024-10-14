MEB 2024-2025 okulların kapanış tarihi: 2025 yaz tatili ne zaman başlayacak?

Eylül ayında tüm kademelerde başlayan eğitim öğretim tüm hızıyla sürüyor. Öğrenciler ilk ara tatili kasım ayında yapacak. İkinci ara tatil ise nisan ayında yapılacak. Öte yandan ocak ayında ise yarıyıl tatiline çıkılacak ve karneler alınacak. İşte, 2025 yaz tatili başlama tarihi...