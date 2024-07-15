MEB 2024-2025 takvimi: Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?
2024-2025 okulların açılış tarihi, yaz tatiline devam eden öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Okulların açılacağı tarihi öğrenerek hazırlıklarını tamamlamak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan yeni eğitim öğretim yılı takvimini sorguluyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?
Okulların açılacağı tarih, yaz tatilini sürdüren milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Okulların kapanmasıyla birlikte karnelerini alan ve yazlık beldelere akın eden öğrenciler ve aileleri, 2024-2025 eğitim öğretim takviminin belli olmasıyla birlikte okulların açılacağı tarihi araştırıyor.