MEB 2024 İOKBS tarihi: Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ilişkin başvuru süreci bitmişti. Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrenciler sınava başvuru yaptı. İşte, 2024 Bursluluk Sınavı tarihi...