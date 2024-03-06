MEB 2024 İOKBS tarihi: Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak?
2024 İOKBS oturumu başvuruları 13 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında alındı. Sınava katılım gösterecek 5, 6, 7, 8'inci ve hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak, sınav süresi 100 dakika olacak. 9, 10. ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak, 120 dakika süre verilecek. Şimdi gözler sınav tarihinde. Peki, Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ilişkin başvuru süreci bitmişti. Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ile özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrenciler sınava başvuru yaptı. İşte, 2024 Bursluluk Sınavı tarihi...