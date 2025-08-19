MEB 2025-2026 çalışma takvimi: Okullar ne zaman açılacak? (Ara tatil ve yarıyıl tatil tarihleri)

2025-2026 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. sınıf öğrencileriyle birlikte anaokuluna yeni başlayan öğrenciler uyum eğitimlerine katılacak. Uyum eğitimlerine katılacak öğrenciler için okullar 1 hafta erken açılacak. Öğretmenler ise dönem başlamadan mesleki çalışmalarını tamamlayacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran’da okulların kapanmasıyla tamamlanmış ve yaz tatili başlamıştı. Okulların açılmasıyla birlikte en uzun soluklu tatil olarak bilinen yaz tatili tamamlanacak. İşte, okulların açılma tarihi…