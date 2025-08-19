MEB 2025-2026 çalışma takvimi: Okullar ne zaman açılacak? (Ara tatil ve yarıyıl tatil tarihleri)
Eylül ayına kısa bir zaman kala gözler okulların açılma tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini duyurdu. Öğrenciler, ilk ara tatilini Kasım ayında yarıyıl tatilini Ocak ayında ve ikinci ara tatilini Mart ayında yapacak. Hava sıcaklıkları düşmeden tatil planlaması yapacak aileler ise okulların açılış tarihine göre hareket ediyor. Bakanlık uygulayacağı çalışma takvimini il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi.
2025-2026 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. sınıf öğrencileriyle birlikte anaokuluna yeni başlayan öğrenciler uyum eğitimlerine katılacak. Uyum eğitimlerine katılacak öğrenciler için okullar 1 hafta erken açılacak. Öğretmenler ise dönem başlamadan mesleki çalışmalarını tamamlayacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran’da okulların kapanmasıyla tamamlanmış ve yaz tatili başlamıştı. Okulların açılmasıyla birlikte en uzun soluklu tatil olarak bilinen yaz tatili tamamlanacak. İşte, okulların açılma tarihi…