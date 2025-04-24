MEB 2025 Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? MEB İOKBS sınav tarihi
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavı (İOKBS) sınavı için geri sayım başladı. İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında dört ilde okulların tatil olması kararı alınırken adaylar, takvimde bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınavı takviminde değişiklik yapmayacak. 81 ilde düzenlenecek sınavlar için geri sayım başladı. Peki 2025 Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte, İOKBS sınav tarihine ilişkin bilgiler…
“Bursluluk sınavı iptal mi” sorusunun yanıtı İlköğretim 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencileri tarafından araştırılıyor. Sosyal medya ve bazı platformlarda ortaya atılan iddiaların ardından gözler sınav takvimine çevrildi. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan deprem, sel gibi afetlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı bazı sınavların takviminde değişikliğe gitmişti. Benzer bir kararın alınıp alınmadığı ise merak ediliyor. Peki 2025 İOKBS sınavı ne zaman? Bursluluk sınav tarihi değişti mi? İşte, MEB İOKBS sınav tarihi…