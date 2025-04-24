MEB 2025 Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? MEB İOKBS sınav tarihi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavı (İOKBS) sınavı için geri sayım başladı. İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında dört ilde okulların tatil olması kararı alınırken adaylar, takvimde bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınavı takviminde değişiklik yapmayacak. 81 ilde düzenlenecek sınavlar için geri sayım başladı. Peki 2025 Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte, İOKBS sınav tarihine ilişkin bilgiler…

MEB 2025 Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? MEB İOKBS sınav tarihi - 1

“Bursluluk sınavı iptal mi” sorusunun yanıtı İlköğretim 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencileri tarafından araştırılıyor. Sosyal medya ve bazı platformlarda ortaya atılan iddiaların ardından gözler sınav takvimine çevrildi. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan deprem, sel gibi afetlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı bazı sınavların takviminde değişikliğe gitmişti. Benzer bir kararın alınıp alınmadığı ise merak ediliyor. Peki 2025 İOKBS sınavı ne zaman? Bursluluk sınav tarihi değişti mi? İşte, MEB İOKBS sınav tarihi…

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MEB 2025 Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? MEB İOKBS sınav tarihi - 2

BURSLULUK SINAVI 2025 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılında düzenlenecek bursluluk sınavı tarihinde herhangi bir değişiklik yapmadı.

Sosyal medya ve bazı kaynaklarda sınavın iptal edileceğine ilişkin bilgiler gerçeği yansıtmıyor.

İlköğretim Kurumları ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı 27 Nisan Pazar günü yurt genelinde düzenlenecek.

MEB 2025 Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? MEB İOKBS sınav tarihi - 3

4 İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul’da 23 Nisan tarihinde yaşanan 6.2 büyüklük depremin ardından herhangi bir yıkım veya can kaybı yaşanmadı. Deprem sonrası panikle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı. İstanbul’da iki gün Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova’da bir gün okulların tatil olması kararı alındı.

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