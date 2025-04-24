MEB 2025 Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman? MEB İOKBS sınav tarihi

“Bursluluk sınavı iptal mi” sorusunun yanıtı İlköğretim 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencileri tarafından araştırılıyor. Sosyal medya ve bazı platformlarda ortaya atılan iddiaların ardından gözler sınav takvimine çevrildi. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan deprem, sel gibi afetlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı bazı sınavların takviminde değişikliğe gitmişti. Benzer bir kararın alınıp alınmadığı ise merak ediliyor. Peki 2025 İOKBS sınavı ne zaman? Bursluluk sınav tarihi değişti mi? İşte, MEB İOKBS sınav tarihi…