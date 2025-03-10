MEB 2025 engelli öğretmen atama takvimi: Engelli atama başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek?
2025 engelli öğretmen atama takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Başvuru süreci 24 Şubat 2025 itibariyle başladı. Ön başvurusu kabul edilen adaylar, ikinci aşama olan tercihler için 16-28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihlerini yapabilecekler. Peki, engelli atama başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek?
Engelli öğretmen ataması ön başvuru sürecine ilişkin bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı. Ön başvuru sürecinin ardından engelli öğretmen ataması için tercih sürecine geçecek.