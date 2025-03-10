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MEB 2025 engelli öğretmen atama takvimi: Engelli atama başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek?

2025 engelli öğretmen atama takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Başvuru süreci 24 Şubat 2025 itibariyle başladı. Ön başvurusu kabul edilen adaylar, ikinci aşama olan tercihler için 16-28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihlerini yapabilecekler. Peki, engelli atama başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek?

MEB 2025 engelli öğretmen atama takvimi: Engelli atama başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? - 1

Engelli öğretmen ataması ön başvuru sürecine ilişkin bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı. Ön başvuru sürecinin ardından engelli öğretmen ataması için tercih sürecine geçecek.

EĞİTİM HABERLERİ

MEB 2025 engelli öğretmen atama takvimi: Engelli atama başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? - 2

ÖN BAŞVURU TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı, "Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans)" sonuçlarına dayanarak toplam 1381 engelli öğretmenin atanmasına yönelik sürecin takvimini duyurdu. Bu kapsamda, adaylar başvuru sürecinin ilk aşamasında, 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında gerekli belgeleri elektronik ortam üzerinden ileterek başvurularını gerçekleştirebilecekler.

MEB 2025 engelli öğretmen atama takvimi: Engelli atama başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? - 3

TERCİH SÜRECİNİN BAŞLANGICI

Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16 Nisan - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihte bulunabilecek. Atamalar, 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.

MEB 2025 engelli öğretmen atama takvimi: Engelli atama başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? - 4

ÖĞRETMENLERİN GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ

Takvimde öğretmenlerin göreve başlayacakları tarihe de yer verildi. Buna göre, ataması yapılan öğretmenler, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren görevlerine başlayacaklar.

MEB 2025 engelli öğretmen atama takvimi: Engelli atama başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? - 5

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Atamalar, adayların tercihi dikkate alınarak EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacak. Atamada adayların geçerliliği devam eden EKPSS puanlarından yüksek olan EKPSS puanı dikkate alınacak.  2. EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde başvuru yaptığı lisans programına ait diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

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