MEB 2025 Öğretmen il dışı atama ihtiyaç listesi açıklandı mı? MEB Öğretmen iller arası yer değiştirme kontenjanları belli oldu mu? Hangi illere atama yapılacak?
Öğretmen il dışı atama ihtiyaç listeleri 2025, iller arası atama başvurusu yapmaya hazırlanan öğretmenler tarafından araştırılıyor. İsteğe bağlı olarak gerçekleştirilen il dışı atama başvuruları bugün başladı. MEB tarafından açıklanan takvime göre 28 Mayıs tarihinde başlayan başvurular, 2 Haziran tarihinde tamamlanacak. 3 Haziran’da ise atamalar gerçekleştirilecek. İl dışı atama sonuçları açıklandıktan sonra ilişik kesme işlemleri ise 27 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki MEB öğretmen il dışı atama ihtiyaç listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, kontenjanlar ve il dışı atama ihtiyaç listesine ilişkin son bilgiler…
Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuru işlemleri mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr aracılığıya gerçekleştiriliyor. Adaylar yayınlanan kılavuz doğrusunda başvuru formunu doldurarak müracaatlarını tamamlıyor. Adaylar başvuru yapmayan önce formda yer alacak kimlik, öğrenim, atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı, sözleşme kaydı gibi bilgilerinin sistem üzerinde doğru olup olmadığını kontrol etmelidir. Yanlışık olması durumunda eğitim kurumu veya il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden talep oluşturarak bilgiler düzeltilmelidir. Adaylar tercih listesinde 40 eğitim kurumuna yer verecek. 41’inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı tanınacak. Öğretmenler ise kontenjan açığı bulunan kurumları ve branşlarını merak ediyor. İşte, MEB öğretmen il dışı atama ihtiyaç listesine ilişkin detaylar…