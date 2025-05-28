MEB 2025 Öğretmen il dışı atama ihtiyaç listesi açıklandı mı? MEB Öğretmen iller arası yer değiştirme kontenjanları belli oldu mu? Hangi illere atama yapılacak?

Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuru işlemleri mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr aracılığıya gerçekleştiriliyor. Adaylar yayınlanan kılavuz doğrusunda başvuru formunu doldurarak müracaatlarını tamamlıyor. Adaylar başvuru yapmayan önce formda yer alacak kimlik, öğrenim, atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı, sözleşme kaydı gibi bilgilerinin sistem üzerinde doğru olup olmadığını kontrol etmelidir. Yanlışık olması durumunda eğitim kurumu veya il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden talep oluşturarak bilgiler düzeltilmelidir. Adaylar tercih listesinde 40 eğitim kurumuna yer verecek. 41’inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı tanınacak. Öğretmenler ise kontenjan açığı bulunan kurumları ve branşlarını merak ediyor. İşte, MEB öğretmen il dışı atama ihtiyaç listesine ilişkin detaylar…