MEB 2025 Öğretmen il dışı atama ihtiyaç listesi açıklandı mı? MEB Öğretmen iller arası yer değiştirme kontenjanları belli oldu mu? Hangi illere atama yapılacak?

Öğretmen il dışı atama ihtiyaç listeleri 2025, iller arası atama başvurusu yapmaya hazırlanan öğretmenler tarafından araştırılıyor. İsteğe bağlı olarak gerçekleştirilen il dışı atama başvuruları bugün başladı. MEB tarafından açıklanan takvime göre 28 Mayıs tarihinde başlayan başvurular, 2 Haziran tarihinde tamamlanacak. 3 Haziran’da ise atamalar gerçekleştirilecek. İl dışı atama sonuçları açıklandıktan sonra ilişik kesme işlemleri ise 27 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki MEB öğretmen il dışı atama ihtiyaç listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, kontenjanlar ve il dışı atama ihtiyaç listesine ilişkin son bilgiler…

MEB 2025 Öğretmen il dışı atama ihtiyaç listesi açıklandı mı? MEB Öğretmen iller arası yer değiştirme kontenjanları belli oldu mu? Hangi illere atama yapılacak? - 1

Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuru işlemleri mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr aracılığıya gerçekleştiriliyor. Adaylar yayınlanan kılavuz doğrusunda başvuru formunu doldurarak müracaatlarını tamamlıyor. Adaylar başvuru yapmayan önce formda yer alacak kimlik, öğrenim, atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı, sözleşme kaydı gibi bilgilerinin sistem üzerinde doğru olup olmadığını kontrol etmelidir. Yanlışık olması durumunda eğitim kurumu veya il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden talep oluşturarak bilgiler düzeltilmelidir. Adaylar tercih listesinde 40 eğitim kurumuna yer verecek. 41’inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı tanınacak. Öğretmenler ise kontenjan açığı bulunan kurumları ve branşlarını merak ediyor. İşte, MEB öğretmen il dışı atama ihtiyaç listesine ilişkin detaylar…

EĞİTİM HABERLERİ

MEB 2025 Öğretmen il dışı atama ihtiyaç listesi açıklandı mı? MEB Öğretmen iller arası yer değiştirme kontenjanları belli oldu mu? Hangi illere atama yapılacak? - 2

MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA İHTİYAÇ LİSTESİ 2025 AÇIKLANDI MI?

İl dışı öğretmen ataması ihtiyaç listesi her il ve ilçe için ayrı ayrı il müdürlükleri tarafından resmi internet siteleri üzerinden erişime açılmaktadır.

Öğretmenler tercih listelerinde yer verecekleri kurumlarında kontenjanlara ilgili ilin müdürlüklerinin duyurularını takip ederek ulaşabilirler. İl Milli Eğitim Müdürlükleri resmi web sitelerine okul ve ilçelerine aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yukarıdaki bağlantı üzerinden İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerine giden adaylar, ilgili ilçeler ve okulların kontenjanlarını “Bilgi” kısmından görüntüleyebilirler.

MEB 2025 Öğretmen il dışı atama ihtiyaç listesi açıklandı mı? MEB Öğretmen iller arası yer değiştirme kontenjanları belli oldu mu? Hangi illere atama yapılacak? - 3

ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı, sözleşme kaydı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden talep etmelilerdir.

MEB iller arası yer değiştirme atamalar ise 3 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 27 Haziran 2025 tarihinden itibaren yapabilecek.

MEB 2025 Öğretmen il dışı atama ihtiyaç listesi açıklandı mı? MEB Öğretmen iller arası yer değiştirme kontenjanları belli oldu mu? Hangi illere atama yapılacak? - 4

ÖĞRETMENLER KAÇ TERCİH YAPABİLECEK?

Yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler aynı ya da farklı illerden en çok 40
eğitim kurumunu tercih edebilecektir.

Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere 41’inci
seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecektir.

Ancak 40 eğitim kurumu tercihi
yapılmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler
yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

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