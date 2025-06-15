MEB 2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, 2025-2026 Okulların açılma tarihi

Haziran ayına girilmesiyle birlikte öğrencileri, yaz tatili heyecanı sardı. 18 milyon öğrenci ve 1 milyondan fazla öğretmen yoğun bir dönemin ardından tatil ile dinlenme fırsatı yakalayacak. Özellikle yaz aylarında tatil planlaması yapacak aileler ise okulların kapalı olduğu tarihlere göre hareket edecek. Bakanlık önümüzdeki yıl uygulayacağı çalışma takvimini il ve ilçe müdürlüklerine iletti. Önümüzdeki dönem okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, okullar açılmadan uyum eğitimlerine katılacak. Öğretmenler ise dönem başlamadan mesleki çalışmalarını yapacak. Peki Yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? İşte, takvime ilişkin bilgiler…