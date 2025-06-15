MEB 2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, 2025-2026 Okulların açılma tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı. Bu eğitim yılı 20 Haziran cuma günü sona erecek ve yaz tatili başlayacak. Öğrenciler önümüzdeki dönem ilk ara tatilini Kasım ayında yarıyıl tatilini Ocak ayında ve ikinci ara tatilini ise Mart ayında yapacak. Okullarda yeni eğitim öğretim yılı takviminin açıklanmasıyla birlikte yaz tatili tarihleri de belli oldu. Peki Yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç ay sürecek? İşte, çalışma takviminin detayları…
Haziran ayına girilmesiyle birlikte öğrencileri, yaz tatili heyecanı sardı. 18 milyon öğrenci ve 1 milyondan fazla öğretmen yoğun bir dönemin ardından tatil ile dinlenme fırsatı yakalayacak. Özellikle yaz aylarında tatil planlaması yapacak aileler ise okulların kapalı olduğu tarihlere göre hareket edecek. Bakanlık önümüzdeki yıl uygulayacağı çalışma takvimini il ve ilçe müdürlüklerine iletti. Önümüzdeki dönem okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, okullar açılmadan uyum eğitimlerine katılacak. Öğretmenler ise dönem başlamadan mesleki çalışmalarını yapacak. Peki Yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? İşte, takvime ilişkin bilgiler…