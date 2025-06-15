MEB 2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, 2025-2026 Okulların açılma tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı. Bu eğitim yılı 20 Haziran cuma günü sona erecek ve yaz tatili başlayacak. Öğrenciler önümüzdeki dönem ilk ara tatilini Kasım ayında yarıyıl tatilini Ocak ayında ve ikinci ara tatilini ise Mart ayında yapacak. Okullarda yeni eğitim öğretim yılı takviminin açıklanmasıyla birlikte yaz tatili tarihleri de belli oldu. Peki Yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç ay sürecek? İşte, çalışma takviminin detayları…

MEB 2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, 2025-2026 Okulların açılma tarihi - 1

Haziran ayına girilmesiyle birlikte öğrencileri, yaz tatili heyecanı sardı. 18 milyon öğrenci ve 1 milyondan fazla öğretmen yoğun bir dönemin ardından tatil ile dinlenme fırsatı yakalayacak. Özellikle yaz aylarında tatil planlaması yapacak aileler ise okulların kapalı olduğu tarihlere göre hareket edecek. Bakanlık önümüzdeki yıl uygulayacağı çalışma takvimini il ve ilçe müdürlüklerine iletti. Önümüzdeki dönem okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, okullar açılmadan uyum eğitimlerine katılacak. Öğretmenler ise dönem başlamadan mesleki çalışmalarını yapacak. Peki Yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? İşte, takvime ilişkin bilgiler…

EĞİTİM HABERLERİ

MEB 2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, 2025-2026 Okulların açılma tarihi - 2

2025 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 

Milli Eğitim Bakanlığı önümüzdeki dönem uygulayacağı çalışma takvimini açıkladı. 20 Haziran cuma günü kapanacak okullarda 2025-2026 eğitim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yaz tatili toplam 80 gün sürecek. 

MEB 2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, 2025-2026 Okulların açılma tarihi - 3

Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler 1-5 Eylül tarihlerinde uyum eğitimlerine katılacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları (seminerler)  ise 1 Eylül’de başlayacak.

MEB 2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte, 2025-2026 Okulların açılma tarihi - 4

MEB 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Yeni takvimle birlikte önümüzdeki eğitim yılında uygulanacak iki ara tatil, yarıyıl tatili ve okulların kapanış tarihi de belli oldu. Detaylı takvime aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2025-2026 Okulların açılması 8 Eylül 2025

İlk ara tatil 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili 19- 30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

Okulların Kapanışı 26 Haziran 2026

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