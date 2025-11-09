MEB 2026 yılı sınav uygulama takvimi yayımlandı: Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak. Açık Öğretim Kurumları 1. Dönem Yazılı Sınavı 20-21 Aralık 2025'te, 2. Dönem Yazılı Sınavı 14-15 Mart 2026'da, 3. Dönem Yazılı Sınavı 18-19 Temmuz 2026'da, 2026-2027 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Kurumları 1. Dönem Yazılı Sınavı ise 19-20 Aralık 2026'da gerçekleştirilecek.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı 2. dönem ülke geneli ortak 1. yazılı sınavlar 6. sınıf Türkçe dersi için 7 Nisan'da, 6. ve 8. sınıf Matematik dersi için 8 Nisan'da, 10. sınıflarda ise Matematik dersi için 9 Nisan'da, Türk Dili ve Edebiyatı dersi için 10 Nisan'da uygulanacak. 2. dönem ülke geneli ortak 2. yazılı sınavlar ise 7. sınıf Matematik dersi için 2 Haziran'da, 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için 3 Haziran'da düzenlenecek.