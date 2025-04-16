MEB 25 bin öğretmen atama başvuruları 2025: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?
25 bin öğretmen atama başvurularının ne zaman yapılacağı, atama bekleyen on binlerce öğretmenin gündeminde yer almaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasına bir süredir gündemde olan öğretmen atamasına ilişkin de bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi. Peki, 25 bin öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılacak kontenjanla birlikte, 2025 yılında yeni öğretmen atamaları yapılacak. Yeni öğretmen atama takvimi, öğretmen olabilme hayaliyle atanmayı bekleyen binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. İşte, MEB 2025 öğretmen atamasında en son bilgiler...