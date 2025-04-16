MEB 25 bin öğretmen atama başvuruları 2025: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?

25 bin öğretmen atama başvurularının ne zaman yapılacağı, atama bekleyen on binlerce öğretmenin gündeminde yer almaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasına bir süredir gündemde olan öğretmen atamasına ilişkin de bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi. Peki, 25 bin öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?

MEB 25 bin öğretmen atama başvuruları 2025: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılacak kontenjanla birlikte, 2025 yılında yeni öğretmen atamaları yapılacak. Yeni öğretmen atama takvimi, öğretmen olabilme hayaliyle atanmayı bekleyen binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. İşte, MEB 2025 öğretmen atamasında en son bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

MEB 25 bin öğretmen atama başvuruları 2025: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu? - 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖĞRETMEN ATAMA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılında yapılması planlanan öğretmen atamalarına ilişkin henüz takvimi yayımlamadı.

MEB 25 bin öğretmen atama başvuruları 2025: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu? - 3

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

MEB bünyesine yapılacak sözleşmeli öğretmen alımına dair kılavuzun yakın zaman içinde yayımlanması bekleniyor.

Kılavuzun yayımlanması ile alım yapılacak branşlar da netlik kazanacak.

MEB 25 bin öğretmen atama başvuruları 2025: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu? - 4

ÖĞRETMEN ATAMASI SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK??

MEB tarafından öğretmen ataması kılavuzu yayımlandıktan sonra adaylar belirlenen tarihlerde ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihi yapılacak.

Sözlü sınavlar uygulandıktan sonra sınav sonuçlarına göre atama tercihleri yapılacak ve mülakatları geçen adayların görev yeri ve başlangıç tarihi belirlenecek.

Öğretmen atamasında süreçlerin, 2025-2026 eğitim yılının açılışına kadar tamamalanacağı tahmin eidliyor.

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