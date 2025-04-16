MEB 25 bin öğretmen atama başvuruları 2025: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMASI SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK??

MEB tarafından öğretmen ataması kılavuzu yayımlandıktan sonra adaylar belirlenen tarihlerde ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihi yapılacak.



Sözlü sınavlar uygulandıktan sonra sınav sonuçlarına göre atama tercihleri yapılacak ve mülakatları geçen adayların görev yeri ve başlangıç tarihi belirlenecek.



Öğretmen atamasında süreçlerin, 2025-2026 eğitim yılının açılışına kadar tamamalanacağı tahmin eidliyor.