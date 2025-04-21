MEB 27 Nisan Bursluluk sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı? İOKBS sınav yerleri sorgulama
Bursluluk sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alıyor. İOKBS sınav giriş belgesi meb.gov.tr üzerinden yayınlanacak. Adaylar 27 Nisan Pazar günü geçerli kimlik belgeleriyle birlikte sınav giriş belgelerini yanlarında bulunduracak. İOKBS sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar sınavlara katılamayacak. Peki İOKBS sınav giriş belgesi 2025 açıklandı mı? Bursluluk sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte, meb.gov.tr İOKBS sınav yerleri sorgulama ekranı
Bursluluk sınav giriş belgesi olmadan adaylar sınavların düzenleneceği okullara giriş yapamayacak. Adaylar geçerli kimlik belgesiyle birlikte sınav giriş belgesini yanında bulunduracak. Adaylar bursluluk sınav giriş belgesini kayıtlı olduğu okul üzerinden veya e-Okul üzerinden alabilecek. İOKBS sınavında adaylar Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler gibi derslerden sorular yöneltilecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylara bir eğitim yılında 12 ay boyunca burs desteği sağlanacak. Peki Bursluluk sınav yerleri 2025 açıklandı mı? İşte, İOKBS sınav giriş belgelerinde son durum…