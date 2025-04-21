MEB 27 Nisan Bursluluk sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı? İOKBS sınav yerleri sorgulama

Bursluluk sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alıyor. İOKBS sınav giriş belgesi meb.gov.tr üzerinden yayınlanacak. Adaylar 27 Nisan Pazar günü geçerli kimlik belgeleriyle birlikte sınav giriş belgelerini yanlarında bulunduracak. İOKBS sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar sınavlara katılamayacak. Peki İOKBS sınav giriş belgesi 2025 açıklandı mı? Bursluluk sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte, meb.gov.tr İOKBS sınav yerleri sorgulama ekranı

MEB 27 Nisan Bursluluk sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı? İOKBS sınav yerleri sorgulama - 1

Bursluluk sınav giriş belgesi olmadan adaylar sınavların düzenleneceği okullara giriş yapamayacak. Adaylar geçerli kimlik belgesiyle birlikte sınav giriş belgesini yanında bulunduracak. Adaylar bursluluk sınav giriş belgesini kayıtlı olduğu okul üzerinden veya e-Okul üzerinden alabilecek. İOKBS sınavında adaylar Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler gibi derslerden sorular yöneltilecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olan adaylara bir eğitim yılında 12 ay boyunca burs desteği sağlanacak. Peki Bursluluk sınav yerleri 2025 açıklandı mı? İşte, İOKBS sınav giriş belgelerinde son durum…



EĞİTİM HABERLERİ

MEB 27 Nisan Bursluluk sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı? İOKBS sınav yerleri sorgulama - 2

BURSLULUK SINAV GİRİŞ YERLERİ 2025 SORGULAMA EKRANI

27 Nisanda düzenlencek İOKBS sınavının giriş belgeleri henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmadı.

Bursluluk sınav giriş belgeleri açıklandıktan sonra adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden sınava katılacakları okulları kontrol edebilirler.

BURSLULUK SINAV GİRİŞ YERLERİ 2025 İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif hale gelecektir.)

MEB 27 Nisan Bursluluk sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı? İOKBS sınav yerleri sorgulama - 3

BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Bursluluk sınav yerleri, sınavdan 1 hafta önce meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan öğrenciler, sınav giriş belgelerini kayıtlı oldukları okullar üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla alınabilecek.

Bursluluk sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olarak çıkartılabilecek. Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı yer alacak.

MEB 27 Nisan Bursluluk sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı? İOKBS sınav yerleri sorgulama - 4

Adayın fotoğrafının yanı sıra sınavda uyması gereken kurallar, sınavın düzenleneceği okulun açık adresi gibi bilgiler, giriş belgesi üzerinde olacak.

Adayların sınav günü (27 Nisan) kimlik kontrolü ve diğer işlemleri için sınavın düzenleneceği saatten en az 1 saat önce okullarda hazır olması tavsiye ediliyor.

MEB 27 Nisan Bursluluk sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı? İOKBS sınav yerleri sorgulama - 5

GİRİŞ BELGESİ OLMAYAN SINAVA ALINMAYACAK

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

SINIFLARA GÖRE SORU SAYILARI

5, 6 ve 7’nci Sınıflar

Türkçe 20
Matematik 20
Fen Bilimleri 20
Sosyal Bilgiler (Sosyal Bilgiler ile Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi) 20

9, 10 ve 11’inci Sınıflar

Türk Dili ve Edebiyatı 20
Matematik 20
Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) 20
Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi) 20

MEB 27 Nisan Bursluluk sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı? İOKBS sınav yerleri sorgulama - 6

BURSLULUK SINAVI SORU SAYISI VE SINAV SÜRESİ

Bursluluk sınavı Türkiye genelinde 27 Nisan Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru yöneltilecek ve sınav süresi 100 dakika olarak uygulanacak. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler

saat 09.30’da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır.

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