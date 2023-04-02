MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacak: Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak? İşte atama takvimi

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2020 veya 2022 yıllarında yapılan EKPSS sınavından 50 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecek. Her iki yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alınacak." bilgisini paylaştı.