imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacak: Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak? İşte atama takvimi

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Atama duyurusu ardından başvuru tarihleri başta olmak üzere birçok ayrıntı merak konusu oldu. Peki, engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak? İşte atama takviminin ayrıntıları...

MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacak: Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak? İşte atama takvimi - 1

Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak.

EĞİTİM HABERLERİ

MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacak: Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak? İşte atama takvimi - 2

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2020 veya 2022 yıllarında yapılan EKPSS sınavından 50 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecek. Her iki yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alınacak." bilgisini paylaştı.

MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacak: Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak? İşte atama takvimi - 3

ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMINDA BAŞVURU TARİHLERİ

Atama için başvurular, 3 Nisan'da alınmaya başlanacak, 7 Nisan Cuma günü saat 16.00'da son bulacak. Tercihler ise 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru detaylarına ilişkin duyuru "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacak: Engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak? İşte atama takvimi - 4

Atamaların 25 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyuran Bakan Özer, "8 Mayıs tarihinde de daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER