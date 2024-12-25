MEB Açık Lise 1. Dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarına ilişkin sorular ve cevap anahtarlarının açıklanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı kılavuzla netlik kazandı.



Yapılan açıklamaya göre, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen sınavlarda sorulan sorular ve bu soruların doğru yanıtları, 25 Aralık 2024 tarihinde öğrencilerin erişimine sunulacak.