MEB Açık Lise 1. Dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024-2025 AÖL 1. dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde üç oturum hâlinde gerçekleştirildi. AÖL sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, alacakları notları hesap edebilmek için soru ve cevapların yayımlanmasını bekliyor. Öte yandan sonuçların ilan edileceği tarih de merak konusu oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB Açık Lise 1. Dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarına geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Açık lise sınavlarının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce adayın katılım sağladığı sınavın sonuçları gelecek ocak ayında ilan edilecek. İşte, MEB Açık Lise 1. Dönem sınav sonuç tarihi...

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MEB Açık Lise 1. Dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarına ilişkin sorular ve cevap anahtarlarının açıklanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı kılavuzla netlik kazandı.

Yapılan açıklamaya göre, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen sınavlarda sorulan sorular ve bu soruların doğru yanıtları, 25 Aralık 2024 tarihinde öğrencilerin erişimine sunulacak.

MEB Açık Lise 1. Dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB sınav duyurusuyla AÖL sonuçları için tarih verdi.

AÖL sınav sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecek.

MEB Açık Lise 1. Dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Liseye kayıtlı öğrenciler, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

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