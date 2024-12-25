MEB Açık Lise 1. Dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-2025 AÖL 1. dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde üç oturum hâlinde gerçekleştirildi. AÖL sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, alacakları notları hesap edebilmek için soru ve cevapların yayımlanmasını bekliyor. Öte yandan sonuçların ilan edileceği tarih de merak konusu oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL 1. dönem sınav sonuçlarına geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Açık lise sınavlarının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce adayın katılım sağladığı sınavın sonuçları gelecek ocak ayında ilan edilecek. İşte, MEB Açık Lise 1. Dönem sınav sonuç tarihi...